Padel, il derby è della Lazio: Di Canio-Fiore battono Candela-Perrotta

Padel, il derby sorride alla Lazio

Vincent Candela – nell'occasione schierato a sinistra per lasciare la destra a Perrotta – sorride a denti stretti, perché perdere per gli ex calciatori non è mai opzione, e in un clima di amicizia e fair play va ad abbracciare gli amici-rivali: il derby è della Lazio 7-6, dopo un match tiratissimo davanti al grande pubblico – da derby, verrebbe da dire – e in un clima di festa assoluta e fair play. D'altra parte, i quattro giocano spessissimo insieme e il derby viene fuori come dovrebbe essere sempre e comunque. Dirà poi Fiore, sfottendo Candela: “Io glielo avevo detto che gli aquilotti sanno volare alto e guardare da lassù i lupacchiotti che pure si sono battuti bene, devo dire”. Mentre Di Canio ripete: “Bello, bello...” dopo aver corso come un maratoneta senza risentirne (allenatissimo lui come gli altri), Vincent punto nell'orgoglio pur con grande sportività replica: “Ho perso due volte nelle ultime 22 partite questa è una di quelle... e voglio dire a Simone Perrotta che ha giocato una grande partita, io mi prendo le mie responsabilità perché avrei potuto fare meglio”. E Fiore, stavolta più serio: “Beh 'Vince' se avessi giocato a destra mi sa che sarebbe stata altra partita...”, riflessione che sottolinea come il francese sia un po' il 'Coello' del 'padel & pallone'. Alla fine, foto, sorriso, pacche sulle spalle e battute davanti a una fila di ragazzini (e non) con sciarpe della Roma e della Lazio per spuntare l'agognatissimo selfie. I quattro, disponibilissimi e sorridenti, si sono prestati al rito infinito dell'autografo – c'è chi ha portato le maglie di Roma e Lazio, chi le sciarpe e chi un pallone e del prezioso scatto col cellulare da postare sui social e nelle chat degli amici per scatenare un pizzico di sana, gioiosa invidia.