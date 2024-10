Riecco la “Pantera”: “Presto sarò al top”

Argentina, nata a dicembre del 1991, Julieta Bidahorria è una delle giocatrici più grintose e fisiche del circuito su cui già da tempo ci sono molti occhi puntati, sia da parte del pubblico che si diverte a vederla giocare ma in particolare anche dagli addetti ai lavori. L’infortunio dello scorso anno al legamento crociato, che l’ha tenuta fuori per ben 8 mesi, ha frenato l’ascesa della 32enne, attualmente n. 39 del ranking FIP, che però siamo certi di vedere ben presto in coppia con una giocatrice tra le prime 12 della classifica mondiale. La “Pantera” come viene chiamata nel circuito, ha ripreso solo a marzo di quest’anno a giocare, con tempi di recupero incredibili e decisamente inaspettati dopo l’intervento, e questo grazie a un fisico statuario e a una forza di volontà che l’ha sempre contraddistinta. Ha parteci- pato con la Nazionale argentina ai Mondiali di Doha, classificandosi al secondo posto, quest’anno gioca in coppia con Marta Talavan. Infine una curiosità: a Roma può vantare su degli amici veri, quali Alessia e Luigi del Villa Pamphili Padel Club che la supportano da sempre nella sua carriera sponsorizzando anche la maglia.