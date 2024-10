Famiglietti: "Padel e palestra in parallelo"

L’importanza della preparazione atletica nel padel non è più solo uno sfizio ma sta diventando via via sempre più importante per la salute e il benessere dei giocatori. La crescita di questo sport, abbinata alla crescita del numero di partite che si giocano a settimana, ha fatto sì che il rinforzo muscolare e la preparazione atletica siano diventati due elementi fondamentali: "Il rinforzo muscolare è molto importante – racconta il personal trainer Nicolò Famiglietti – metto sempre in guardia chi fa solo padel perché si rischia un trauma. Credo siamo arrivati a un livello di consapevolezza di questo sport che fa sì che il percorso da fare in palestra debba viaggiare parallelamente".

LA RICETTA. Ecco i consigli di Nicolò per chi gioca frequentemente a padel: "Non dobbiamo utilizzare il padel come disciplina unica ma inserirlo come disciplina correlata insieme ad altre. È importante il lavoro nella parte core addome e lombare, con un lavoro di stabilizzazione e di dinamicità attraverso squat jump ed esercizi sui cambi di direzione. Consiglio infine un rinforzo sia della parte superiore che inferiore. Non a caso sempre più centri sportivi realizzano zone di pre-attivazione muscolare accanto ai campi da gioco". Nicolò, personal trainer e influencer nel settore del fitness con apparizioni in tv e radio, ha conosciuto il padel durante la pandemia, un amore a prima vi sta: "Mi sono avvicinato perché una delle mie amiche ha aperto un centro e ho iniziato da là, poi è diventata una dipendenza". A seconda degli impegni lavorativi, Nicolò ha sempre nella sua agenda almeno una partita di padel, partecipando anche al campionato amatoriale Coppa dei Club Umbria: "Ciò che mi è piaciuto è l’accessibilità, ti senti portato fin dall’inizio e soprattutto lo ritengo un modo per passare del tempo con amici che non vedi da tanto tempo". Padel, fitness e social media. Perché un centro sportivo moderno deve saper curare nei minimi dettagli anche la comunicazione: "Piccoli tutorial su come si approccia al gioco, alla scelta della racchetta, all’abbigliamento sono i video migliori – conclude Nicolò dall’alto della sua esperienza come influencer – la gente vuole la soluzione e sono sempre dell'idea di un video risolutivo per dare risposte all’utenza".