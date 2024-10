Un circolo all’avanguardia alle porte della Capitale

LA STRUTTURA. A descrivere tutte le caratteristiche è l’amministratore Manuel Di Cola. «Parliamo di un circolo all'avanguardia con cinque campi indoor, con all'interno anche uno shop, un'area bar e ristoro al servizio di tutti i giocatori e non solo. Per i nostri iscritti mettiamo a disposizione spogliatoi modernissimi con aria condizionata in estate e aria calda in inverno proprio per far sentire tutti nel massimo comfort possibile». Idee chiare per un futuro all'insegna di divertimento e passione. «Abbiamo scelto di puntare su questo sport - dice ancora Di Cola - cavalcando l’onda del momento ma cercando di costruire allo stesso tempo un circolo all'avanguardia sia come struttura che come clientela. Abbiamo circa mille iscritti che a turno frequentano quotidianamente i nostri spazi. Per quanto riguarda i tornei abbiamo una squadra maschile e femminile che ogni anno partecipano alla Serie D (l'obiettivo è quello di salire di categoria)».

LA ACADEMY. Il fiore all'occhiello è l'Academy. «Abbiamo una scuola con 11 maestri spagnoli ed argentini, la Diego Del Percio Padel Team. Del Percio è il responsabile di questa Academy, parliamo di uno che è stato numero 60 nel Pro Pa- del Tour e giocatore del circuito World Padel Tour, ha lavorato per la Federazione Madrilena de Padel come insegnante. Abbiamo allievi di tutte le età, dai 6 anni fino a persone adulte di tutte le età. Ogni anno puntiamo a far crescere i nostri allievi e clienti dal punto di vista tecnico e tattico per cercare di fare aumentare il livello di gioco del circolo stesso e per far sì che si possa fare sempre meglio nei tornei amatoriali e Fitp che andiamo ad affrontare ogni stagione. Per il futuro - conclude Di Cola - puntiamo sempre a migliorarci in tutti gli aspetti: abbiamo diversi progetti che stiamo cercando di sviluppare nel miglior modo possibile».