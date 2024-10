Uno sport che abbatte le barriere: così al CC Aniene il padel è per tutti

Un padel sempre più inclusivo. Un concetto che al Circolo Canottieri Aniene è ben chiaro da sette anni, con il Circolo romano che è stato il primo a credere nel padel in carrozzina e continua a investire per consentire anche ad atleti con disabilità di praticare sport. Gli atleti del CCA sono stati i primi a esser stati riconosciuti dalla FITP e subito dopo si sono iscritti atleti dei vari circoli sparsi in Italia. Giovedì scorso, presso la sede del Circolo, si è svolta la consegna di due carrozzine donate dai Club Rotary Roma Parioli e Quirinale all’interno del “Progetto Gaia”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Gaia von Freymann , la ragazza tragicamente investita sulle strisce pedonali quattro anni fa: "Abbiamo iniziato con quattro carrozzine e ora siamo già a otto – le parole di Edward von Freymann, papà di Gaia e uno dei primi atleti a giocare a wheelchair padel –, l’iniziativa è partita dall’ex presidente del Rotary Club Roma Parioli che conosceva mia figlia da tanti anni. È un bellissimo messaggio di inclusione e sono sicu- ro che questo sport diventerà paralimpico. Bisogna conoscere la disabilità e non averne paura".

I protagonisti

"Il padel in carrozzina è in fase di sviluppo esponenziale e il CC Aniene è sempre un punto di riferimento – le parole del Direttore Tecnico del Circolo Roberto Agnini –. Grazie alla FITP ora c’è anche un circuito di wheelchair padel con quattro tappe e il Master finale che si terrà a dicembre a Milano. Il prossimo anno il circuito sarà ancora più importan- te e toccherà dieci città, con una modalità estremamente inclusiva. Accanto al torneo ci sarà un open day che toccherà gli istituti di riabilitazione di tutto il Paese. Mercoledì scorso per la prima volta nella storia abbiamo tenuto una giornata di docenza per il corso di maestro nazionale di padel dove abbiamo fatto conoscere il mondo del padel in carrozzina, un risultato molto importante a livello federale". "È stata un'iniziativa che abbiamo concordato congiuntamente con la fondazione e il Rotary Club Roma Parioli – le parole dell’ex Presidente del Rotary Club Enrico Ferrone – sono emozionato di essere qui, il padel è uno sport inclusivo e siamo orgogliosi di poter vedere questi atleti scendere in campo grazie alla nostra donazione". L’evento si è svolto alla presenza delle massime autorità del Rotary Club, dello staff tecnico del CC Aniene e del Direttore Sportivo del Circolo Alessandro Di Bella.