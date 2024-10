A Pescara brilla l'azzurro Cassetta. In campo anche Candela, Di Biagio, Panucci e Zambrotta

ROMA - Dopo l'affollatissima tappa di Roma - con gli azzurri Giulio Graziotti, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena a festeggiare il titolo - si sposta a Pescara la Mediolanum Padel Cup, torneo Open FITP da 15mila euro di prize money, uno dei più alti in Italia. La quinta tappa è in programma al Magister Village di Montesilvano fino al 20 ottobre e vedrà ancora in campo i migliori atleti del padel italiano e internazionale, per un evento aperto gratuitamente al pubblico. In primo piano tra i big c'è sicuramente Marco Cassetta, n° 4 ranking FITP prima fascia star e primo azzurro a entrare nella top 100 mondiale. Cassetta è stato uno dei protagonisti dell’argento dell’Italia agli Europei dello scorso luglio e sempre con la Nazionale tornerà in campo a fine mese, per i mondiali in Qatar. Insieme a lui l’italo-spagnolo Alvaro Montiel Caruso, 19 anni, anche lui nella top 30 FITP. Tra i big pure Emiliano Martin Iriart, (n° 5 ranking FITP prima fascia star*), numero 109 del ranking mondiale, e Fabricio Ivan Cattaneo. Ricca anche l'entry list femminile a partire da Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo, rispettivamente numero 9 e 10 nel ranking FITP. Le due sono state finaliste a Roma prima di cedere alle azzurre Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena. Baldi e Dal Pozzo ci riproveranno ancora, così come andrà all'attacco Lara Meccico (18), finalista nelle tappe di Palermo e Bari. Tra le top 20 del ranking anche Giorgia Rosi (12).