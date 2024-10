S.S. Lazio, punto di riferimento nel panorama del padel

Lazio Padel, le ambizioni del presidente Festa

«È un nostro impegno cercare di migliorare ancora di più quel risultato e perché no vincere il titolo italiano, crediamo di poter esser maturi per raggiungere questo obiettivo - le parole di Loris Festa, presidente della SS Lazio Padel e membro del comitato di presidenza della società sportiva Lazio -. La formazione maschile sarà sicuramente in grado di arrivare alla Final Four, nella femminile vogliamo ricominciare il nostro percorso avvicinando atlete italiane perché vogliamo che il movimento si fondi su giovani atlete che siano tutte del nostro vivaio». Proprio il movimento giovanile sarà una delle colonne portanti del futuro: «Facciamo particolare attenzione ai nostri giovani, abbiamo una scuola padel molto attenta agli under 14-16-18, affidati al maestro nazionale Luigi Raponi – continua il presidente Festa -. Quando c’è la serie A, i nostri giovani sono sempre presenti e facciamo in modo di creare delle occasioni, come ad esempio le clinic, dove si instauri un rapporto molto vicino tra giovani e professionisti. Questo favorisce lo spirito di emulazione. Il movimento agonistico conta ad oggi 30 giovani, con 2500 atleti tra elementari e medie che hanno partecipato al progetto racchette di classe che condividiamo con FITP e SS Lazio pickleball. Senza parlare di un movimento di soci appassionati che giocano con la casacca biancoceleste e si riconoscono nel movimento portando il loro importante contributo nel circuito amatoriale e semiprofessionistico». Infine l’integrazione, con un’importante partnership con l’associazione dei giovani imprenditori cinesi in Italia: «La scorsa settimana abbiamo organizzato un torneo Cina-Italia per favorire l’integrazione tra culture, sappiamo quanto sia importante lo sport e quanto funga da collante. Il torneo è stato partecipato da molti adulti e giovanissimi, un’iniziativa che sicuramente replicheremo in futuro».