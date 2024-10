Cassetta e Montiel show a Pescara. A Di Biagio-Panucci la sfida tra Football Legend

PESCARA - La Mediolanum Padel Cup di Pescara – torneo Open FITP da 15mila euro di prize money – va alla coppia formata dall’azzurro Marco Cassetta e da Alvaro Montiel , numeri uno in tabellone, che al Magister Village Sport di Montesilvano hanno battuto in finale Emiliano Iriart e Joshua Pirraglia con il punteggio di 5-7 6-0 6-4. Una partita combattutissima sin dalle prime battute: dopo il primo set, che ha regalato spettacolo per oltre un’ora, Cassetta e Montiel hanno accelerato nel secondo, travolgendo gli avversari. Bravi Pirraglia e Iriart a riprendere in mano la partita nel terzo set, prima dell’allungo decisivo dei neo-campioni dopo un altro duello punto a punto. Alla fine è stata standing ovation per i due vincitori, premiati dal presidente della FITP Abruzzo, Luciano Ginestra. Di alto livello anche la sfida tra vetri e grate delle "football legend": da una parte Gianluca Zambrotta e Vincent Candela , contro gli ex romanisti Christian Panucci e Gigi Di Biagio , vincenti 6-4 nella partita a set unico disputata prima della finale.

Avanza la Next Gen

Il torneo federale di Pescara ha confermato la forte connotazione NextGen della Mediolanum Padel Cup. Oltre alle ragazze già protagoniste con le selezioni giovanili azzurre in campo nella tappa di Pescara, la domenica delle semifinali e finale maschile ha fatto da vetrina per Giuseppe Fino, 17 anni, uno dei giovani più promettenti del panorama italiano e in maglia azzurra agli ultimi Europei di categoria Under 18. Giuseppe, calabrese di Corigliano, è arrivato fino alle semifinali con il compagno Francesco Ferro, prima di cedere alla coppia Cassetta/Montiel: "Siamo mancati un po' nei momenti cruciali, poi loro sono saliti di livello e non li abbiamo presi più - ha detto a fine partita - ma per me è un sogno e un onore confrontarmi sul campo con campioni come Alvaro Montiel e Marco Cassetta, che fino all'anno scorso guardavo in tv o su Youtube. Per il prossimo anno voglio fare quanti più punti possibili nel ranking mondiale FIP, e magari ottenere una wild card per uno dei grandi tornei italiani. Ho coronato il sogno di vestire la maglia azzurra nella Nazionale juniores agli Europei di categoria di quest'anno e sogno di giocare anche per la Nazionale maggiore".