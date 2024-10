Pirrotta: "Voglio la maglia azzurra e i Giochi Olimpici 2032"

È considerato tra i migliori talenti italiani e appena dieci mesi fa ha vinto il campionato nazionale di padel under 16. Lui è Alessandro Pirrotta, è palermitano e ha un grande sogno: si chiama Brisbane, la data è quella del 2032. «Sì, mi piacerebbe indossare la maglia azzurra alle Olimpiadi tra otto anni...». Un'ambizione importante per un ragazzo che ha appena 16 anni. «Frequento la scuola online a Roma, perché il mio impegno sportivo richiede un allenamento intenso sia la mattina che il pomeriggio – racconta il baby siciliano –. Il padel è la mia passione, ed è ciò che mi rende felice. Credo che per amare veramente qualcosa questa debba portarti felicità, ed è esattamente quello che provo quando gioco. Ho iniziato a giocare a padel a 13 anni e, nel corso degli anni, ho vissuto momenti davvero importanti che mi hanno riempito di soddisfazione». Tra le vittorie più significative della carriera in rampa di lancio di Alessandro Pirrotta ci sono il master nazionale under 16 a Legnano, dove ha giocato in coppia con Stefano Indomenico, la vittoria dei campionati italiani a squadre con lo Star Padel di Floridia, «e i campionati siciliani under 16, vinti sempre con Stefano – prosegue Pirrotta –. Le emozioni che ho provato sono state incredibili: ripensare ai sacrifici fatti durante l’anno e vedere tutto il lavoro ripagato con una vittoria è qualcosa di unico. Da due mesi mi sono trasferito a Roma per allenarmi nella Fanti Padel Academy, dove lavoro con Emanuele Fanti, Fabrizio Fanti e Andrés Carlomagno. In passato, ho avuto la fortuna di allenarmi anche con Francesco Lo Bue e Alberto Piraino, due persone che hanno contribuito molto alla mia crescita».