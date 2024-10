Coppa dei Club, ora si riparte tra tante novità

Dopo la fantastica finale Nazionale che per la prima volta ha eletto come regina d’Italia la Regione Abruzzo, con il successo del Bombonera Padel, è ripartita la Coppa dei Club , il campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia , Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Che festeggerà nel 2025 il prestigioso traguardo del decimo anno e proprio per questo motivo sono previste delle novità che renderanno questa edizione ancora più emozionante per circoli e giocatori partecipanti.

Coppa dei Club, si ricomincia

Lo start della Coppa dei Club è andato in scena in Umbria, con il record di 75 squadre iscritte e la prima giornata iniziata lo scorso 5/6 ottobre. La settimana dopo, è stata la volta della Regione Abruzzo che ha segnato una crescita di numeri rispetto alla stagione scorsa, con 49 formazioni iscritte e l’onere di difendere il titolo nazionale conquistato a Parma a luglio. Una tendenza che conferma quanto il movimento padel stia crescendo in tutta Italia e certifica la qualità e il livello della manifestazione, sempre più apprezzata nel Belpaese. Lunedì si apriranno invece le iscrizioni per la Coppa dei Club di Roma e Provincia, da sempre la locomotiva del movimento amatoriale visto che la Capitale ospita il maggior numero di campi e strutture in tutta Italia. Lo scorso anno furono 212 le squadre iscritte e si punta ad abbattere questo numero per avvicinare quanti più giocatori e giocatrici amatoriali al campionato a squadre MSP Italia e riconquistare il titolo nazionale che dopo cinque stagioni ha cambiato Regione. Partite le iscrizioni anche in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna che cominceranno la competizione ad inizio 2025. A luglio 2025 la finale Nazionale tra le migliori squadre d’Italia per il tanto desiderato scudetto tricolore. Già tre le richieste ricevute per ospitare l'evento conclusivo: Veneto, Lombardia e Puglia, con la Commissione MSP che sceglierà nei prossimi mesi la location. Tra le novità per la decima edizione, la speciale beauty bag targata Cisalfa Sport, riservata ai Circoli di Roma che allestiranno minimo tre squadre per la fase provinciale.