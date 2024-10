We Padel Latina, in campo con l’intelligenza artificiale

Cinque campi, di cui tre indoor e due outdoor ma che a dicembre verranno coperti. Una scuola con trenta bambini. Sono i numeri del We Padel Latina . Una realtà in crescita esponenziale che qualche settimana fa ha ufficializzato l’affiliazione alla Manu Martin Academy, primo club in Italia, una nuova era per l'intero padel pontino. A raccontare tutti i dettagli del We Padel Latina è il responsabile del settore padel del club, Genni Eboli, imprenditore romano.

We Padel Latina nel futuro

«Gli spazi in cui si gioca a padel si trovano all'interno del Premier Sporting Club: si tratta di un circolo che comprende - tra le altre cose - anche una palestra, un ristorante, un campo di calcetto e un centro per fare fisioterapia. Il padel in questo circolo è arrivato nel lontano 2018, si può dire che siamo stati dei pionieri nel territorio. Abbiamo deciso di puntare fortemente su questo sport perché era l'attività che in quel momento stava vivendo la maggior crescita e in più perché si sposava alla perfezione con l'identità della struttura. Ci abbiamo creduto e possiamo dire di aver fatto bene». E da queste parti è appena arrivata una vera e propria rivoluzione grazie all'arrivo della MMAcademy, che si avvale di strumenti didattici all’avanguardia tra cui un sistema di telecamere con intelligenza artificiale per monitorare gli allenamenti. Per molti si tratta di «uno dei metodi di allenamento migliori al mondo. C'è stato un incredibile incremento grazie a questa new entry - spiega ancora Eboli -. Qua puntiamo tantissimo sulla didattica: abbiamo una scuola con trenta bambini e corsi riservati agli adulti anche la sera. A tenere le lezioni è il maestro Alberto Garrido López e gli istruttori Alessandro Percoco ed Eleonora Baratta. Perché tra vibora, volée e bandeja ogni colpo va appreso e provato con le migliori tecniche di allenamento e i migliori coach», dicono dal circolo di Latina. Ma un aspetto molto importante e da non sottovalutare è anche quello che riguarda gli eventi. «Abbiamo ospitato una delle tappe italiane del Cupra Padel Tour - dice ancora Genni Eboli -. Sui nostri nuovissimi campi del Premier We Padel, i migliori giocatori si sono sfidati per due giornate all’insegna dello sport e del divertimento. Ospiteremo anche un open a dicembre, ma la nostra ambizione è quella di organizzare un torneo Fitp internazionale tra il 2025 e il 2026. Abbiamo la possibilità di montare le tribune amovibili perché gli spazi ci sono».