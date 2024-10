Uno smash contro la leucemia: Ail Padel Cup al Due Ponti

Roma, 24 ottobre 2024 - Appuntamento al Due Ponti Sporting Club sabato 26 ottobre alle ore 12: in occasione dei 40 anni dalla nascita dell’associazione, AIL ROMA organizza l’AIL PADEL CUP 2024 , torneo di padel maschile e misto che vedrà scendere in campo star del calcio e dello spettacolo.

Tanti gli amici dei padroni di casa e appassionati di padel che prenderanno parte al torneo: Paolo Di Canio, Dario Marcolin, Giampiero Maini, Luca Marchegiani, Stefano Meloccaro, Alessandro Lupi, Charlie Gnocchi, Sofia Bruscoli, Flavia Vento, Andrea Preti, Leonardo Metalli, Flaminia Bolzan, Alessio Scarchilli. Tra gli iscritti al torneo anche il Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio D’Alba. Sugli spalti, ci saranno Samantha de Grenet, Demetra Hampton, Giuliano Giannichedda, Guido Vianello, Carolina Rey, Cristina Bigongialli, a supportare i giocatori che si sfideranno a colpi di …padella per dare un importante contributo alla promozione della ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.

Il Due Ponti ha affiancato AIL Roma nell’organizzazione di questo evento, condividendo la finalità dell’associazione: costruire un futuro senza tumori del sangue che si può raggiungere sostenendo lo sviluppo delle nuove terapie e migliorando i servizi di assistenza, accoglienza e informazione.

AIL ROMA – CHI SIAMO

AIL ROMA ‘Vanessa Verdecchia’ OdV, nasce nel 1984 con il Prof. Franco Mandelli, come sezione autonoma dell’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemia, Linfomi e Mieloma e contribuisce concretamente alla nascita dell’Ematologia del Policlinico Umberto I, Università Sapienza di Roma, la più grande Ematologia d’Italia che segue pazienti di ogni età affetti da tutte le neoplasie ematologiche acute e croniche, unica dotata di un proprio Pronto Soccorso Ematologico. L’Associazione è un punto di riferimento per i pazienti che vengono a curarsi a Roma anche in altri Centri specializzati, come San Giovanni Addolorata, Sant’Eugenio, Sant’Andrea, Policlinico Tor Vergata. L’obiettivo di AIL Roma è di sostenere tutte le Ematologie della città.

AIL Roma lavora per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sui tumori del sangue e per il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti del territorio e delle loro famiglie. L’associazione affianca i pazienti ematologici affiancandoli durante tutto il lungo e sofferto percorso della malattia attraverso il supporto alla Ricerca Scientifica ed il finanziamento di Servizi di Assistenza offerti gratuitamente ai pazienti:

? Cure domiciliari

? Case di Accoglienza ‘Residenza Vanessa’ e ‘Residenza Oriana Daniello’

? Ambulatorio di psico-oncologia ematologica

? Progetto Vivien, parrucche per donne in chemioterapia

? Scuola in Ospedale

? Viaggi solidali

? Sostegno diretto alle famiglie in difficoltà

? Pronto Ascolto «Diritti & Tutele»