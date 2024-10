Padelness, a Napoli anche un super torneo

Dal 22 al 24 novembre, Padelness, la prima fiera nazionale del padel e del fitness, arriverà negli spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli, portando sport, adrenalina e benessere nei padiglioni 4, 5 e 6. Nel vasto calendario in programma entra anche il prestigioso torneo FIP RISE Open femminile e maschile by MCV con un montepremi di 15.000 euro e con il patrocinio della Federazione Internazionale Padel.

Voce ufficiale del torneo FIP RISE Open MCV per Padelness, il giornalista Alessandro Lupi, che racconterà live le partite e raccoglierà le testimonianze delle giocatrici e dei giocatori in campo.

«Sono molto contento di far parte di questo progetto. Mi piace molto la commistione tra padel e fitness, che lo rende inedito, e partecipare alle “prime volte” è particolarmente stimolante – dichiara Alessandro Lupi –. Sarà una bella festa, perché nella storia del padel in Italia, una storia molto recente, i professionisti e il popolo degli appassionati a questo sport hanno sempre accolto numerosi e con grande entusiasmo le iniziative legate a questo mondo. E anche gli amanti del fitness e del wellness troveranno belle cose in Padelness, con nomi importanti sui palchi. Gli organizzatori di Padelness, Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco, sono stati molto bravi a unire questi due mondi e, per quanto riguarda la parte che mi compete, torneo FIP RISE Open MCV, a trovare un’azienda partner che mettesse in palio il montepremi importante di 15.000 euro».

La tre giorni alla Mostra d’Oltremare, rivolta a imprenditori, sportivi professionisti, appassionati, amatori e curiosi, sarà una BtoB e una BtoC del padel e del fitness. Nel padiglione 4, dedicato al fitness e al wellness, ci saranno due palchi: un palco fitness musicale e un palco tone & olistic. Il padiglione 6, dove saranno montati due campi da padel e un campo da pickleball, ospiterà aziende produttrici di campi e di coperture di padel e di attrezzi per le strutture sportive. Il padiglione 5 sarà animato dalle fasi finali del torneo FIP RISE Open femminile e maschile by MCV, da tornei tra ex calciatori di serie A, in collaborazione con l’azienda X3 Por Tres; tornei amatoriali, come quello di ipadelovers, nota realtà locale di appassionati del padel; il torneo dell’USSI; partite esibizioni tra vip e campioni di padel; e partite tra atleti in carrozzina organizzate da Padel Mixto.

A Padelness saranno presenti i trainer di Les Mills Italia e i presenter Jill Cooper (superjump), Gil Lopes (glp academy e gpassè), Guillermo Gonzalez Vega (glam dance), Sergio Gallotta (fit kombat), Gennaro Setola (flyboard e body fly), Alessandro Muò - ambassador Adidas (functional), Nicola Rossi - ambassador Kappa (functional), Mihail Bordea (dinamic natural movement), Massimiliano Zinno (the pilates corner), Salvatore Nocerino (t-bow), Sergio Sgambati (pilates), Stefano Esposito (yoga), Gaia Scippa (pilates), Lorenzo Franco (functional), Luca Anzano (flowemotion), Luca Novati (muscle hiit), i master trainer di Tamboo Fitness e i ballerini Raffaele De Simone, Alessio Cavaliere e Mery Papa (ACSI Napoli).

Tra i maestri nazionali di padel ci saranno Matteo Russo, Giulia Porzio, Alvaro Lopez, Antonio Tricarico, Stefano Tricarico, Marco Chenlo, Agustin Collosso. Dalla Spagna arriveranno i maestri/giocatori provenienti dai circuiti WPT. Tra loro, Alberto Lozano, Pedro Josè Pérez Duràn, Lautaro Del Negro, Pablo Zalguizuri, Ignacio Gonzales e Viktor Sveenson, giocatore del circuito Premier. Inoltre saranno presenti i maestri della Rafa Nadal Academy.

In programma anche convegni e conferenze: “Sport vs Fitness: due mondi a confronto” con Giuseppe Zinno e Aldo Chiari, “Approccio multigenerazionale per garantire longevità al tuo Club di Fitness” by Les Mills con Marco Meli e Giacomo Canessa, “Anticipare il cambiamento nella Fitness Industry” by REX con Raffaele Grimaldi, Matteo Morandini e Alessandro Basile, “La giusta preparazione atletica e mentale”, “La nutrizione e l’integrazione sportiva”, “Fisioterapia: cura e/o prevenzione”, “L’inclusione: tra agonisti e dilettanti”, “Lo sport: la giusta medicina per tutti”, “L’evoluzione e i cambiamenti in vista della riforma dello sport” con la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e l’Ordine dei Commercialisti di Napoli. USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) e SUGC (Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania) hanno organizzato il convegno “Il futuro del Padel in Italia nel racconto della stampa sportiva. Le prospettive del mercato tra strategie finanziare e formazione dei manager nei club”, che attribuirà crediti formativi ai giornalisti partecipanti.