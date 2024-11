FIP World Padel Championships, l’Italia cerca un posto in finale

Anche nel tabellone maschile dei FIP World Padel Championships di Doha saranno Argentina , Portogallo , Spagna e Italia a giocarsi il titolo. Se le partite del torneo femminile della sessione mattutina avevano regalato emozioni e spettacolo, quelle della sera non sono state da meno, con l ’Italia che è stata l'ultima a staccare il biglietto per le semifinali . Simone Cremona e Marco Cassetta , con il 6-2 6-7 6-3 a Leygue/Guichard al termine di una battaglia durata due ore e 15’, hanno bissato la vittoria di Aris Patiniotis e Facundo Dominguez su Bergeron/Fonteny (6-1 6-4), con l’Italia che ha ripetuto il successo nella semifinale dei FIP European Padel Championships di Cagliari. In semifinale, gli Azzurri trovano la Spagna , che in due partite ha piegato il Brasile: vittorie di Arturo Coello e Ale Galan (6-0 6-1 su Rodrigues/Krames) e di Paquito Navarro e Mike Yanguas (6-2 6-2 su Julianoti/Da Cunha).

World Padel Championships, l’altra semifinale

Nell’altra metà del tabellone, invece, saranno Argentina e Portogallo a giocarsi un posto in finale. L’Albiceleste ha vinto il derby sudamericano contro il Cile: 6-2 6-1 di Martin Di Nenno e Fede Chingotto a Walker/Munoz, 6-0 6-2 di Franco Stupaczuk e Sanyo Gutierrez su Valdes/Molina, con Tino Libaak e Alex Chozas che hanno completato l’en plein con il 6-0 6-0 a Martinez/Valdivieso. Il Portogallo, invece, ha raggiunto le semifinali (in programma non prima delle 17 locali, le 15 CET) grazie al 2-0 sugli Emirati Arabi Uniti firmato dai fratelli Miguel e Nuno Deus (6-0 6-0 ai due Al Janahi) e da Pedro Araujo e Antonio Luque, vittoriosi 7-6 6-1 su Ayats/Jurado.

World Padel Championships, ecco chi va ai ripescaggi

Per Cile, Emirati Arabi Uniti, Brasile e Francia, la possibilità comunque di tornare in campo venerdì per le semifinali del tabellone per i piazzamenti tra il quinto e l’ottavo posto.