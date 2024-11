FIP World Padel Championships, l'Italia contro la Spagna: in palio la finale

Anche nel tabellone maschile dei FIP World Padel Championships di Doha saranno Argentina , Portogallo , Spagna e Italia a giocarsi il titolo. Se le partite del torneo femminile della sessione mattutina avevano regalato emozioni e spettacolo, quelle della sera non sono state da meno, con l’Italia che è stata l'ultima a staccare il biglietto per le semifinali. Simone Cremona e Marco Cassetta , con il 6-2 6-7 6-3 a L eygue/Guichard al termine di una battaglia durata due ore e 15’, hanno bissato la vittoria di Aris Patiniotis e Facundo Dominguez su Bergeron/Fonteny (6-1 6-4), con l’Italia che ha ripetuto il successo nella semifinale dei FIP European Padel Championships di Cagliari. In semifinale, gli Azzurri trovano la Spagna, che in due partite ha piegato il Brasile: vittorie di Arturo Coello e Ale Galan (6-0 6-1 su Rodrigues/Krames) e di Paquito Navarro e Mike Yanguas (6-2 6-2 su Julianoti/Da Cunha).

Argentina e Portogallo l'altra semifinale

Nell’altra metà del tabellone, invece, saranno Argentina e Portogallo a giocarsi un posto in finale. L’Albiceleste ha vinto il derby sudamericano contro il Cile: 6-2 6-1 di Martin Di Nenno e Fede Chingotto a Walker/Munoz, 6-0 6-2 di Franco Stupaczuk e Sanyo Gutierrez su Valdes/Molina, con Tino Libaak e Alex Chozas che hanno completato l’en plein con il 6-0 6-0 a Martinez/Valdivieso. Il Portogallo, invece, ha raggiunto le semifinali (in programma non prima delle 17 locali, le 15 CET) grazie al 2-0 sugli Emirati Arabi Uniti firmato dai fratelli Miguel e Nuno Deus (6-0 6-0 ai due Al Janahi) e da Pedro Araujo e Antonio Luque, vittoriosi 7-6 6-1 su Ayats/Jurado.



Per Cile, Emirati Arabi Uniti, Brasile e Francia, la possibilità comunque di tornare in campo venerdì per le semifinali del tabellone per i piazzamenti tra il quinto e l’ottavo posto.