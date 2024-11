FIP World Padel Championships, Italia sul podio con la Nazionale femminile

In campo prima le ragazze che al termine di una battaglia durata oltre cinque ore contro il Portogallo, si sono portate a casa il terzo bronzo consecutivo, dopo Doha 2021 e Dubai 2022. Una chiara testimonianza di come il movimento femminile sia ormai una certezza nel panorama mondiale, con le distanze dal duo Spagna-Argentina che si accorciano, soprattutto nei confronti dell’Albiceleste, con le azzurre capaci di giocare alla pari la semifinale.

“E’ vero che dal punto di vista del risultato le nostre ragazze hanno confermato per la terza volta il loro valore a livello mondiale – le parole in conferenza stampa di Saverio Palmieri, assistente della Ct Marcela Ferrari - però c'è una differenza che dà l'idea precisa di una crescita che si è compiuta rispetto al passato e cioè il fatto di aver giocato due match 'punto a punto' contro le argentine. Questo però è un punto di partenza e non di arrivo, io credo che si potrà migliorare ancora”.

Le azzurre (rosa composta da Carlotta Casali, Giorgia Marchetti, Carolina Orsi, Chiara Pappacena, Martina Parmigiani, Emily Stellato, Giulia Sussarello e Lorena Vano) scrivono dunque la storia con il terzo posto consecutivo in una rassegna iridata.

Nulla da fare invece la selezione maschile, uscita sconfitta contro la nazionale lusitana per la medaglia di bronzo. Rimane tuttavia un mondiale da incorniciare per gli azzurri (roster formato da Michele Bruno, Marco Cassetta, Simone Cremona, Lorenzo Di Giovanni, Facundo Dominguez, Giulio Graziotti, Aris Patiniotis e Riccardo Sinicropi) che migliorano sensibilmente il nono posto di Dubai 2022 e raggiungono, con il quarto piazzamento ottenuto, il miglior risultato italiano nella storia della competizione. Italia che dunque certifica la crescita esponenziale in questo sport, lanciandosi ad essere locomotiva verso le irraggiungibili Spagna e Argentina.