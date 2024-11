Il Mondiale di Bruno: “Italia, ben fatto”

Michele Bruno nasce a Roma il 14 gennaio 1989. Da molto tempo nel team Siux, è uno dei giocatori di punta della Nazionale italiana, con alle spalle la partecipazione a tre Mondiali - tra cui il bel quarto posto ottenuto pochi giorni fa a Doha, aggiudicandosi anche il “titolo” di miglior colpo del torneo - e cinque Europei nei quali ha vinto un oro nel 2019, due argenti e un bronzo. È stato numero 1 in Italia nel biennio 2019-2020 e ha vinto due volte la Serie A con il CC Aniene. Attualmente, ha scelto di disputare molti tornei all’estero del circuito FIP, sempre in coppia con il bravo Simone Iacovino, con l’obiettivo di crescere, giocare più partite possibili e recuperare posti nella classifica internazionale, dove attualmente ricopre la posizione n. 162 al mondo.

Apriamo con il Mondiale appena terminato.

«È andata benissimo, un risultato storico, anche se la nostra “vittoria” sarebbe stata arrivare terzi. Abbiamo giocato bene e la competizione è cresciuta molto, con tante Nazioni come la Svezia, Belgio, Olanda, Francia e Portogallo, che vantamo degli ottimi giocatori».

Contro la Spagna ha fatto, a detta di tutti, il colpo vincente più bello del torneo, esaltato sia in diretta dalle tv che dagli stessi spagnoli in campo. Ci racconta le sue sensazioni.

«È uscito proprio un bel colpo, poi fatto durante una semifinale di un Mondiale contro la Spagna è ancora più incredibile. Forse non mi sono neanche reso conto di quello che ho fatto, è stato tutto così automatico, ma poi quando ho visto il pubblico dell’arena in piedi e la panchina della Spagna applaudire insieme ai nostri avversari, ho capito che avevo fatto qualcosa di unico».

Due parole sul bronzo delle ragazze?

«Come sempre sono state delle grandi, confermando il terzo posto e la forza delle coppie che funzionano sempre bene in campo. Ci siamo supportati in ogni partita e devo dire che si è creato un gran bel team in Qatar».

Quali sono i fattori che devono funzionare in una coppia?

«Sicuramente deve esserci un buon rapporto sia fuori che dentro il campo. La fiducia reciproca è fondamentale per uscire dalle situazioni più complicate che inevitabilmente si incontrano durante il percorso».

Ha un aneddoto da raccontarci?

«Di aneddoti ce ne sono tanti. Uno divertente che mi viene in mente è quando agli Europei di Cagliari, insieme a tutto il team maschile e femminile, ho intonato un pezzo di Max Pezzali e abbiamo continuato a cantarlo tutti insieme davanti alle scalinate dell’hotel».

Cosa ne pensa di questi continui cambiamenti di coppia?

«Penso che siano affrettati e ogni tanto anche eccessivi, ci vuole un po' di tempo per capire realmente se la coppia funzionerà o meno e non solo quattro partite».

Che obiettivi ha nel medio termine?

«In questo momento sto facendo più tornei a livello internazionale con l’obiettivo di cercare il più possibile di salire in classifica».

Come si trova con i social?

«Inizialmente facevo più fatica, ma ormai ho preso dimestichezza e racconto momenti della mia vita sportiva e privata».