A Collabrigo, dove si cresce con lo sport

Un grande parco immerso nelle splendide colline di Collalbrigo , a Conegliano, in provincia di Treviso . Con al suo interno sei campi da padel, due campi da calcio a cinque e una club house con bar e spogliatoi. Ci troviamo al centro sportivo Collalbrigo : un punto di riferimento per tutti gli abitanti della zona. Il proprietario è Nicola Gagliano , insegnante di educazione fisica di 63 anni che nel 1989 ha acquistato il terreno «per realizzare un centro di aggregazione dove si potesse vivere lo sport e crescesse attraverso lo sport. Dal 2021 dopo la pandemia abbiamo scelto di puntare sul padel perché è uno sport che sta crescendo, accessibile a persone di tutte le età e livelli di abilità. Il padel è facile da imparare, immediato e coinvolgente: è il mix perfetto di dinamismo e socialità che si sposa perfettamente con il nostro spirito. Siamo affiliati all’Msp: questa collaborazione ci permette di offrire ai soci l'accesso a eventi e competizioni ufficiali, rafforzando il nostro impegno nel promuovere lo sport».

I ragazzi

Occhio di riguardo per i più giovani. «I ragazzi sono il futuro e crediamo che lo sport sia un pilastro per la loro crescita. Per questo, abbiamo avviato quest’anno una scuola di padel rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni, con l'obiettivo di formare i talenti di domani. Ogni giorno ci impegniamo a coinvolgere nuovi iscritti, puntando a costruire una scuola sempre più prestigiosa con allenatori qualificati e metodi di insegnamento all’avanguardia. Il nostro obiettivo è espandere progressivamente la fascia d’età della scuola, arrivando anche i più piccoli. Crediamo nel potenziale dei giovani e vogliamo diventare un punto di riferimento per il loro sviluppo. Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: promuovere lo sport come stile di vita e punto di incontro per la comunità. Il nostro sogno infine è ampliare le strutture del centro».