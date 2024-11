Cabrini e Prandelli tra i promotori del padel a Cremona

Le parole di Cabrini

«E adesso siamo in fase di ampliamento, in prospettiva vogliamo aumentare il numero di campi», dice Antonio Cabrini, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982 in Spagna. La leggenda ex Juventus ha ricevuto nello scorso fine settimana il prestigioso riconoscimento del Torrone d'Oro, proprio a certificare il forte legame con il territorio, direttamente dalle mani del sindaco Andrea Virgilio. In questo modo Cremona ha abbracciato il suo campione. Il Cremona Pala Padel - che in questo primo anno ha già coinvolto maestri di alto livello provenienti anche dall’estero - vanta al suo interno un'accademia per far crescere i giovani in casa. Il progetto del Cremona Pala Padel è nato per restituire alla città, quello che Cremona ha dato a Cabrini e Prandelli. «La passione per il padel è nata nel 2019, poco prima dell'esplosione del Covid – racconta l'ex bandiera juventina, vincitore di tutto nella sua splendida carriera - mi è stato proposto di fare una partita con degli amici. Fino a quel momento neanche sapevo cosa fosse. Ebbene, ho provato, mi sono subito divertito e da quel giorno mi sono innamorato di questo sport. Infatti non ho più smesso, anzi sono diventato anche istruttore. Il padel piace a tutti perché è facile da giocare e coinvolge chiunque». Soprattutto piace agli ex calciatori. «Ci gioca probabilmente il 99% dei calciatori non più in attività - scherza il campione del Mundial, ispiratore del Cremona Pala Padel insieme a Prandelli -. Con Cesare siamo grandi amici da sempre, per l'esattezza da quando avevamo 14 anni e militavamo insieme nelle giovanili della Cremonese. Con questo circolo abbiamo pensato di coprire il territorio cremonese dopo avere trovato lo spazio giusto per intraprendere questa nuova attività. E quest'anno il nostro circolo ospiterà la prima edizione del torneo di padel della Festa del Torrone, a corollario dell'evento giunto all'edizione numero 27».