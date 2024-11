Mediolanum Padel Cup, a Como per l’Open FITP gli azzurri protagonisti del Mondiale in Qatar

COMO - La magia di Como farà da scenario l'appuntamento conclusivo della Mediolanum Padel Cup, l'Open FITP di Banca Mediolanum che mette in palio un Prize Money di 15mila euro, uno dei più alti in Italia. A ospitare la tappa finale dopo i successi di Venezia, Palermo, Bari, Roma e Pescara saranno i campi di The Padel Resort, fino a domenica 17 novembre, aperti gratuitamente al pubblico. Ricca la lista dei fuoriclasse che parteciperanno al torneo: a poco più di dieci giorni dalla fine dei Mondiali di padel in Qatar - che hanno decretato un vero e proprio record per la squadra azzurra femminile, con il terzo bronzo consecutivo in un Mondiale, mentre per gli uomini è arrivato uno storico quarto posto, mai centrato prima – a Como arriveranno proprio i protagonisti del torneo iridato di Doha: nel tabellone maschile ecco Giulio Graziotti, Lorenzo Di Giovanni e Riccardo Sinicropi, uomini di punta della Nazionale e vicecampioni d'Europa in carica, accompagnati da altri grandi talenti del panorama internazionale tra cui Flavio Abbate - protagonista con Graziotti della vittoria nella tappa di Roma e in quelle del circuito CUPRA FIP Tour, uno dei più prestigiosi al mondo - gli italoargentini Cristian Calneggia e German Tamame, entrambi ex top 20 della scena mondiale e vincitori a Palermo.



E’ però nel torneo femminile che la tappa comasca riserva la sorpresa più bella: in campo al Padel Resort ci sarà anche Giulia Sussarello (n° 7 ranking FITP prima fascia star), atleta originaria proprio di Como, fresca di medaglia ai Mondiali (in cui è stata protagonista della finale per il terzo e quarto posto vinta contro il Portogallo) e di vittoria agli Assoluti 2024 italiani. Insieme a lei, un'altra punta di diamante della Nazionale femminile, Chiara Pappacena (5), pure vincitrice a Roma (in quel caso in coppia con Giorgia Marchetti) e ora a caccia della doppietta insieme alla compagna azzurra, con cui ha conquistato anche l'argento agli Europei dello scorso luglio. A chiudere in bellezza il "blocco Italia" che sbarcherà a Como sarà Saverio Palmieri, tecnico della Nazionale maschile e femminile – guidate da Marcela Ferrari ai grandi risultati europei e mondiali – che, passando dall'azzurro dell'Italia a quello di Banca Mediolanum, terrà un Clinic dedicato agli ospiti della banca.