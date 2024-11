Exclusive Padel Club: uno straordinario successo di pubblico

Venendo ai vincitori, nella categoria maschile hanno avuto la meglio Valdarchi-Dezi per 9-2 contro Del Gaudio-Cristofori. Nel femminile si sono imposte 9-2 Baldassarre- Lucentini a discapito di Costantini-Ghi. Infine nel misto hanno trionfato Puglielli- Zangrilli per 9-3 contro la coppia formata Magazzeni-Spadoni. L’ultima tappa del circuito amatoriale per non classificati, sarà a Bologna nel week end del 30 novembre - 1° dicembre al Country Club Racket World, dove si disputeranno le tre categorie del maschile, femminile e misto e dove è stata giá confermata anche la presenza della coppia formata delle 2 stelle ed ex cestisti Gianluca Basile (che ci riprova) e Stefano Mancinelli, grandi appassionati di padel. Per info e iscrizioni, www.exclusivepadelcup.com.