Novembre intenso di attività per il Padel Club Rende

Dal 29 novembre all’1 dicembre si giocherà la seconda tappa e al termine verrà stilata la classifica generale che determinerà le coppie che giocheranno il master 1000 finale di dicembre. Domenica 17 dicembre è stata la giornata dedicata alla famiglia con un torneo Genitori Figli, dove è stato bello e divertente vedere giocare le mamme e i papà con i propri figli in un clima di festa. Il torneo è stato vinto dalla coppia Ricchio sulla coppia Grispino. Per le attività di squadra, il Padel Club Rende ha schierato be 7 squadre nei campionati Winter Cup 2025.