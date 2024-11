EA7 World Legends Padel Tour: a Dubai il gran finale

Ai nastri di partenza un parterre de roi. Saranno quattro i Campioni del Mondo di calcio presenti: Francesco Totti (Germania 2006), Luca Toni (Germania 2006), Vincent Candela (Francia 1998) e Fernando Llorente (Sudafrica 2010). Francesco Totti giocherà in coppia con Victor Tomàs, leggenda della pallamano, per vent’anni stella del Barcellona e della Nazionale spagnola, con la quale ha vinto un bronzo olimpico a Pechino 2008 e un Mondiale nel 2013. Luca Toni scenderà in campo con Luca Ceccarelli, storica e affiatata coppia del circuito. Vincent Candela avrà come compagno l’ex fantasista del Bologna Tomas Locatelli. Fernando Llorente, invece, farà coppia con Xabi Prieto, che ha trascorso la sua intera carriera nella Real Sociedad, di cui è stato una bandiera di livello assoluto.

Al via anche Christian Panucci e Luigi Di Biagio (attuale CT dell’Under 23 dell’Arabia Saudita), oltre alla coppia di ex tennisti Sergi Bruguera-Felix Mantilla. Bruguera, in carriera, ha vinto 14 titoli ATP, compresa la doppietta al Roland Garros nel 1993 e nel 1994. 10 le vittorie ATP per Mantilla, fra le quali spicca quella del Foro Italico agli Internazionali d’Italia del 2003, battendo in finale Roger Federer. Il 28 novembre, dalle 18 alle 20.30, inizierà la fase di qualificazione, che terminerà il 29 mattina. Il 29 novembre, dalle 18, semifinali e finale. “La due giorni di Dubai rappresenterà il degno finale di un tour mondiale che ha regalato enormi soddisfazioni – sono le parole di Alessandro Moggi, presidente del World Legends Padel Tour e organizzatore con la sua Gea World -. Il livello dei partecipanti, in ogni tappa, è stato eccellente, e al via abbiamo le più grandi Legends di diversi sport. Li vorrei ringraziare tutti, uno per uno, perché sono stati loro il grande motore di questo tour mondiale. Poi, ovviamente, un ringraziamento particolare va a EA7, che ha creduto nella nostra idea e, insieme, l’abbiamo trasformata in una realtà di grande successo. E proprio questo successo è certificato dal fatto che è già pronta la seconda edizione, di cui sveleremo i dettagli e il calendario proprio a Dubai. Sembravamo dei visionari, forse lo siamo anche stati, ma ora posso dire che ci avevamo visto giusto...”. Gli anelli e il trofeo ai vincitori dell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, e quindi ai Campioni del Mondo, verranno consegnati la sera del 29 novembre, in occasione del Gala Awards Dinner organizzato presso l’Address Dubai Mall Hotel Ballroom and Terrace.