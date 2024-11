Al Circolo Tennis Teramo c’è un po’ di Argentina

Ha il padel nel sangue, è arrivato dall'Argentina e ha messo le radici in Abruzzo, ed è considerato uno dei pionieri di questo sport in Italia. Lui è Maximo Parisi, 55 anni, nativo di Cordoba, istruttore del Circolo Tennis Teramo e punto di riferimento per il padel abruzzese. «Quando sono arrivato in questa regione era il 2015 - racconta -. In tutto l'Abruzzo c'erano solo tre campi di padel e sono stato il primo istruttore. A Teramo ce n'era solo uno e con la nostra squadra, nel 2017, arriviamo in Serie B. Nel 2020 il CT Teramo ha deciso di convertirsi anche al padel e così sono stati realizzati tre campi, tutti al coperto. Questa struttura esiste dal 1968 e fino a quattro anni fa qua dentro c'era spazio solo per il tennis. Un circolo importante, basti pensare che nel 2004 ha ospitato anche la Coppa Davis, con Volandri, Starace e Seppi grandi protagonisti. Io lavoro qua e gestisco la sezione relativa al padel. L'idea è nata da un imprenditore, un ex mio allievo, Marco Pompilii, che insieme al presidente del circolo, Puccio Lapenna, sta contribuendo alla crescita di questo sport in Abruzzo. Il nostro club ha puntato sul padel, credendo fortemente sulle potenzialità di questo sport». E l'impianto è diventato oggi uno dei punti di riferimento per l'intero Abruzzo.