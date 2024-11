Milano Premier Padel P1, derby italiano al primo turno: tutti gli accoppiamenti azzurri

Come due anni fa, ci sarà un derby italiano nel primo turno del Milano Premier Padel P1 . Il sorteggio effettuato oggi all'Allianz Cloud ha messo di fronte Marco Cassetta e Miguel Angel Solbes alla coppia tutta azzurra formata da Lorenzo Di Giovanni (presente al sorteggio) e Riccardo Sinicropi . Cassetta e Di Giovanni, che hanno fatto parte della squadra italiana che si è classificata al quarto posto negli ultimi FIP World Padel Championships di Doha, si affrontarono al primo turno anche nella prima edizione del Milano Premier Padel P1, quella del 2022; Cassetta giocava con Cremona, Di Giovanni con Cattaneo. Finì 6-3 6-3 per Cremona/Cassetta. Simone Cremona giocherà quest'anno con lo spagnolo Jaime Fermosell e, al primo turno, trova lo spagnolo Emilio Sanchez Chamero e il cileno Javi Valdes. In attesa della conclusione delle qualificazioni, tutti gli italiani ammessi al main draw sono nella parte alta : Aris Patiniotis e Jesus Moya hanno pescato Luis Hernandez e Javi Rico; per Facundo Dominguez e Nacho Piotto ci sono Alvaro Melendez e Cristian Gutierrez.

Milano Premier Padel, il tabellone femminile

Nel tabellone femminile saranno quattro le italiane in campo nel main draw in attesa delle qualificazioni: le wild card Martina Parmigiani e Chiara Pappacena hanno pescato Noemi Aguilar e Teresa Navarro, mentre la numero 1 d'Italia Carolina Orsi in coppia con la spagnola Nuria Rodriguez trova Sandra Bellver e Barbara Las Heras. Per Giorgia Marchetti e la francese Lea Godallier, infine, il duello con Bea Caldera e Lorena Rufo.

Milano Premier Padel, il tabellone completo

Il tabellone si compone di 48 coppie, con le 16 teste di serie qualificate direttamente al secondo turno. Arturo Coello e Agustin Tapia, i numeri 1 al mondo, già sicuri di chiudere la stagione in cima al ranking FIP, affronteranno José Solano Marmolejo e Victor Mena o due qualificati; per Fede Chingotto e Ale Galan (2) ci sono Alvaro Cepero e Miguel Benitez o una coppia proveniente dalle qualificazioni. Tra i big anche Martin Di Nenno e Juan Lebron (3) contro due qualificati o Victor e Javi Ruiz. Saranno 32 invece le coppie al via del torneo femminile. Paula Josemaria e Ari Sanchez inizieranno contro una coppia qualificata; Gemma Triay e Claudia Fernandez (2) hanno pescato invece Ana Catarina Nogueira e Laia Rodriguez. Marta Talavan e Julieta Bidahorria saranno le prime avversarie delle campionesse in carica.

Milano Premier Padel, l'app

A Milano, per la prima volta, un torneo del circuito Premier Padel avrà una sua app dedicata. La app ufficiale Milano Premier Padel P1, disponibile sia su App Store che su Google Play Store, per seguire ogni momento del torneo in modo interattivo. L’app fornisce notizie aggiornate, una galleria multimediale, la possibilità di acquistare biglietti, visualizzare la mappa dell’Allianz Cloud e l’elenco dei giocatori, i risultati live, e molto altro.