Milano Premier Padel P1, c'è anche l'app ufficiale

Per la prima volta, un torneo del circuito Premier Padel avrà una sua app dedicata. La app ufficiale Milano Premier Padel P1, disponibile sia su App Store che su Google Play Store, offre un’esperienza unica per seguire ogni momento del torneo in modo interattivo e coinvolgente. Nasce per semplificare l’accesso a tutte le informazioni e attività dell’evento e include numerose funzionalità pensate per gli appassionati di padel, con una gestione intuitiva e un’interfaccia user-friendly.