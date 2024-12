Exclusive Padel Cup, chiusura in bellezza con la tappa di Bologna

Basile e Mancinelli fermati in semifinale

Fermata in semifinale la coppia formata dai famosi ex cestisti e beniamini di casa, Gianluca Basile e Stefano Mancinelli, presenza che ha attirato numerosi tifosi, che sono passati anche per farsi firmare semplicemente una maglia. Presente a Bologna anche il pluricampione ed ex mezzofondista Gennaro Di Napoli, uscito nei quarti di finale proprio contro i due ex capitani della Fortitudo.

I vincitori della tappa

Venendo ai vincitori, nella categoria maschile hanno avuto la meglio Magnani e Bonarelli contro Rotari e Lugli, dopo un match che ha entusiasmato i presenti. Nel femminile si sono imposte Farina e Amaducci a discapito di Belle e Cecchi. Nel misto hanno infine trionfato Serra-Fantuzzi contro la coppia formata da Quadri e Montanari.

Le dichiarazioni

«Siamo stati felici di aver confermato il nostro sostegno come main sponsor per il quarto anno consecutivo, scendendo ancora una volta in campo al fianco dell’Exclusive Padel Cup con l’orgoglio di aver contribuito al grande successo di questa disciplina sportiva, che piace sempre di più perché è divertente, facile da apprendere e praticabile in qualsiasi momento dell’anno. E anche perché offre importanti occasioni di socialità e inclusività: valori che guidano il nostro impegno concreto nel mondo dello sport e le nostre scelte per i clienti Exclusive, ai quali offriamo servizi unici e distintivi. L’attenzione ai desideri e allo stile di vita è un’occasione per coinvolgerli in azioni a impatto positivo: Intesa Sanpaolo, sensibile alle istanze sociali delle diverse realtà in cui opera, devolve infatti il 50% delle commissioni interbancarie a progetti di solidarietà e di inclusione, promossi attraverso la propria piattaforma di crowdfunding For Funding», ha commentato Tiziana Lamberti, responsabile Sales & Marketing Wealth Management & Protection di Intesa Sanpaolo. «Babolat, storica azienda familiare fondata nel 1875, leader nella produzione e commercializzazione di attrezzatura per sport di racchetta, punta a ripetere anche nel padel gli appaganti risultati ottenuti nel mondo del tennis. Per questo motivo seleziona da anni le migliori partnership ed eventi sul territorio nazionale, tra cui questa quarta edizione della Exclusive Padel Cup, torneo che è stato un successo anche per il 2024. Babolat, oltre alla visibilità sui campi da gioco e in tutti i materiali di comunicazione, è stata protagonista attraverso la consegna di alcuni premi speciali ai partecipanti e quale palla ufficiale», ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manager Babolat Italia. «La presenza di grandi sportivi come in questo weekend con Gianluca Basile, Stefano Mancinelli e Gennaro Di Napoli e come è capitato con tanti ex calciatori nelle 3 precedenti tappe del circuito, ha testimoniato ancora una volta come la passione per il padel sia enorme -. spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia -. Divertimento, competizione e aggregazione sono stati ancora una volta gli elementi che non sono mancati in questa quarta ed entusiasmante edizione della Exclusive Padel Cup, che anche quest’anno ha fatto registrare ed ancora una volta numeri da record». L'appuntamento è per il prossimo anno (info su www.exclusivepadelcup.com).