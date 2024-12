Milano Premier Padel P1, Dal Pozzo-Baldi: che favola!

È una grande impresa quella compiuta da Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo. Dopo aver battuto nel primo turno di qualificazione la leggenda Carolina Navarro (ex numero 1 del mondo) e Jana Montes, le italiane si sono ripetute nel turno decisivo: con il 6-4 6-4 alle spagnole Marta Arellano e Laura Lujan, Baldi e Dal Pozzo hanno staccato il biglietto per il tabellone principale del Milano Premier Padel P1, confermandosi in un momento di forma straordinario che le aveva portate una settimana fa a vincere anche il FIP Rise di Napoli.