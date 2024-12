Milano Premier Padel P1, di Dominguez il primo successo azzurro: gli altri risultati

I risultati degli altri azzurri

Intanto, nella prima giornata all'Allianz Cloud, i risultati con gli altri italiani coinvolti non sono dei migliori. Aris Patiniotis, in coppia con lo spagnolo Jesus Moya, è stato battuto 6-3 6-4 da Luis Hernandez e Javi Rico. Sconfitte anche per Simone Cremona e Denis Perino. Il primo ha perso in coppia con Jaime Fermosell 7-5 6-1 contro Emilio Sanchez Chamero e Javi Valdes. Mentre il secondo, insieme a Jorge Ruiz, è stato sconfitto 6-3 7-6 da Alvaro Cepero e Miguel Benitez.