Milano Premier Padel P1. A Sinicropi e Di Giovanni il derby con Cassetta

Il derby italiano nel primo turno del Milano Premier Padel P1 ha premiato Riccardo Sinicropi e Lorenzo Di Giovanni. Una rimonta epica, quella dei due Azzurri, che in un'ora e 56' hanno battuto 2-6 7-5 6-4 un altro italiano, Marco Cassetta, in coppia con lo spagnolo Miki Solbes. Dopo un primo set in cui Cassetta e Solbes avevano approcciato meglio al match, il secondo è stato una battaglia, con il break del genovese Sinicropi e dell'abruzzese Di Giovanni sul 6-5 che ha portato il match al set decisivo, in cui un altro break nel quinto game ha spianato la strada verso la vittoria.



Una vittoria che ha un significato speciale per Di Giovanni: “Prima della partita mi sono detto: 'se vinco lo faccio, la dedico a mia moglie che è incinta' e alla fine l'ho fatto, la dedica è per lei”. E la moglie, la giornalista di Sky Sport Giorgia Cenni, era ovviamente sulle tribune dell'Allianz Cloud e si è emozionata tanto quanto il marito e tutti i presenti. "Dopo i primi game – ha proseguito Di Giovanni –, ho iniziato ad adattarmi e mi sono detto di divertirmi e di godermi questa atmosfera”. E alla domanda di un giornalista sul fatto che il neonato si possa chiamare Riccardo (a patto che sia maschio) proprio in onore del compagno, Lorenzo ci ha scherzato: “E' un'idea”. “Siamo stati bravi a rimanere in partita – ha aggiunto Sinicropi –. Sapevamo che sarebbe servito poco per farla girare e così è stato. Ora speriamo di divertirci e di continuare a giocare il nostro miglior padel”.



Al secondo turno, domani non prima delle 18, Sinicropi e Di Giovanni affronteranno la leggenda Sanyo Gutierrez e José Diestro, teste di serie numero 10, con Gutierrez che è tra i giocatori in corsa per un posto nelle Premier Padel Finals, riservate ai 16 migliori giocatori della FIP Race. Riccardo e Lorenzo si aggiungono a un altro azzurro, Facundo Dominguez, che in mattinata aveva guadagnato l'accesso al secondo turno in coppia con l'argentino Nacho Piotto.



Martedì c'è tanta Italia sul Centrale dell'Allianz Cloud: alle 10 aprirà il programma Giorgia Marchetti, che in coppia con la francese Lea Godallier se la vedrà contro Bea Caldera e Lorena Rufo. Nel terzo match toccherà alle wild card Chiara Pappacena e Martina Parmigiani, opposte a Noemi Aguilar e Teresa Navarro; a seguire, ecco la numero 1 d’Italia Carolina Orsi, che con la spagnola Nuria Rodriguez troverà le spagnole Sandra Bellver e Barbara Las Heras. Ma torneranno in campo anche Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo, che dopo aver superato le qualificazioni sfideranno sul campo numero 2 un’altra coppia proveniente dalle qualificazioni, quella formata da Letizia Maria Manquillo e Arantxa Soriano.