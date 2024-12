Milano Premier Padel P1, Delfi e Bea: buona la prima per le campionesse

Cinquantanove minuti. Tanto è durato l'esordio al Milano Premier Padel P1 per Delfi Brea e Bea Gonzalez. Le campionesse in carica (vinsero nel 2023 in finale su Ale Salazar e Sofia Araujo ) hanno battuto 6-2 6-0 Ana Catarina Nogueira e Laia Rodriguez , rilanciando le loro ambizioni anche in questa edizione dell’ultimo torneo dell’anno prima delle Finals di Barcellona.

Un anno che per Bea Gonzalez non è stato semplice a causa degli infortuni, con Delfi che ha invece continuato a giocare in coppia con altre compagne. Non appena Gonzalez è tornata in campo, però, la coppia si è riformata, e al netto di quello che succederà nel 2025 le teste di serie numero 3 vogliono rivivere quei momenti all'Allianz Cloud. “Tornare qui è speciale – le parole di Delfi e Bea, che negli ottavi di finale troveranno le lucky loser Lara Arruabarrena e Julia Polo –. E ovviamente proveremo a vincere ancora”. Per farlo, Brea e Gonzalez dovranno superare una concorrenza agguerrita, con diversi segnali lanciati nella mattinata dalle coppie rivali: hanno infatti superato il primo turno Ale Salazar e Jessica Castelló (6-1 7-6 a Velasco/Canovas), e come loro anche Lucia Sainz e Patty Llaguno (6-3 6-3 a Talavan/Bidahorria), Aranzazu Osoro e Veronica Virseda (7-5 6-1 a Ruiz Soto/Goenaga), ma anche Ale Alonso e Andrea Ustero, che con il 6-1 6-0 a Martinez/Collombon continuano ad alimentare (discorso valido per Alonso, visto che Ustero è già qualificata) le speranze di assicurarsi l'ultimo posto per le Finals di Barcellona. Una lotta che coinvolge, oltre ad Alonso, proprio la 'Vikinga' Osoro e Tamara Icardo.