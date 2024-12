Milano Premier Padel P1. In finale riecco Coello-Tapia contro Chingotto-Galan

Dopo due semifinali perse di fila, Fede Chingotto e Ale Galan sono voluti tornare alle vecchie abitudini. La finale del Milano Premier Padel P1 sarà quella più attesa, quella che per tutta la stagione ha messo di fronte le due coppie più forti del mondo. Fede Chingotto e Ale Galan raggiungono Arturo Coello e Agustin Tapia: saranno loro, domenica non prima delle 16.30, a giocarsi il titolo all'Allianz Cloud. Sarà la quindicesima volta che questi quattro fenomeni si affronteranno, con il bilancio che pende dalla parte di Coello e Tapia (9-5), che hanno vinto però le ultime sei partite. Ma i 'Chingalan' hanno vinto due volte su due in Italia: prima la finale del Major di Roma, poi quella del P2 di Genova, ultima sconfitta di Coello e Tapia nella loro incredibile stagione, cinque mesi fa.



Il primo set non aveva avuto storia, con Chingotto e Galan capaci di dominarlo. E anche il secondo set sembrava nelle mani dei ‘Chingalan’. Sotto 3-0, però, Di Nenno e Lebron hanno acceso la partita che è diventata bellissima: le teste di serie numero 3 hanno recuperato il break sul 4-3 e pareggiato il set. Sul 5-4, però, Di Nenno ha fallito uno smash facile regalando un match point, subito trasformato da Galan.



“Daremo il massimo – dice Ale –, lo dobbiamo alla gente. C’è una relazione speciale con i tifosi italiani, cercheremo di farli divertire, speriamo di vincere e godercela. Cercheremo di cambiare qualcosa rispetto alle ultime finali con Coello e Tapia e il fatto di non essere favoriti è una motivazione in più. Io e Juan? C'è un rapporto speciale, ma non per questo preparo la partita in modo diverso, anche perché ma ora gioca a sinistra, e ci siamo affrontati più volte”. Chingotto ci crede: “Cercheremo di fare tutto bene. Abbiamo studiato la partita e sappiamo come giocarla. Siamo in un momento positivo, mi sento bene e sapere che il team mi sostiene mi aiuta tanto”.