L'addio di Belasteguin e il grazie a Carraro: "Ha trasformato il padel"

Gli occhi lucidi, un flashback di 30 anni di carriera in pochi minuti, il pubblico di Milano a sentirsi privilegiato nel vivere un momento così profondo. Il padel ha salutato Fernando Belasteguin, che dopo la sconfitta di due giorni fa contro Javi Garrido e Lucas Bergamini ha detto addio al padel giocato. Un padel che lo ha visto per 16 anni numero 1 del mondo, con 230 titoli che lo hanno reso uno degli sportivi più vincenti di tutti i tempi.



Con Fernando, nella cerimonia che l'organizzazione del Milano Premier Padel ha voluto chiamare semplicemente “Grazie Bela” proprio per esprimere questo sentimento, il presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro. "Oggi sono uno di voi - le sue parole -. Oggi è un giorno di grande festa ma anche di grande commozione: è il giorno dell'addio solo al campo di Fernando Belasteguin, la persona che con le gesta ci ha permesso di innamorarci di questo sport. Saremo grati a vita a Fernando, il giocatore che è, è stato e sarà il più grande della storia, ma che oggi è un grandissimo marito, un grandissimo padre e un grandissimo uomo. Grazie da parte di tutti noi".



Tre racchette vengono portate sulla 'pista' dell'Allianz Cloud dai ballkids del torneo, poi sul maxischermo in alto scorrono le immagini di una carriera leggendaria. Bela e Carraro alzano gli occhi, poi è il momento delle parole. "Grazie, presidente Carraro, per aver trasformato il padel e averlo reso uno sport globale - dice -. E il grande rispetto che ho per te si basa proprio sulla passione che hai per il padel. La mia carriera è finita in Italia, un Paese che mi fa sentire come se stessi in Argentina. Siamo molto simili, diamo valore alla famiglia e abbiamo passione. Una passione che ci ha aiutato a trasformare il padel in uno degli sport più importanti del mondo. Insieme abbiamo dimostrato di poter far crescere il padel. Continuate a supportare i giocatori, e dite ai vostri amici di giocare a padel".



Lo fanno spessissimo Demetrio Albertini, Esteban Cambiasso e Francesco Totti, protagonisti di un videomessaggio di saluti in cui i tre incarnano il lo stato d'animo di tutti quelli che amano il padel. Tutti quelli che oggi dicono "Grazie Bela".