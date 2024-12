Belasteguin, l'ultimo ballo del più forte di tutti

Sedici anni in cima al mondo, 230 titoli, sei campionati del mondo e un posto fisso nell’eternità del padel . Si è conclusa giovedì alle 21.38 la carriera del giocatore più forte di tutti di tempi, Fernando Belasteguin , sconfitto in coppia con Tino Libaak agli ottavi di finale del Milano Premier Padel P1 contro Garrido e Bergamini, che neanche esultano al punto decisivo come forma di rispetto.

Belasteguin lascia il padel a 45 anni

Dopo tre decenni di dominio sul campo, lo spagnolo, che ha compiuto 45 anni lo scorso 19 maggio, ha giocato la sua ultima partita da professionista in un’Allianz Cloud gremita in ogni ordine di posto per vedere dal vivo l’ultimo ballo della leggenda vivente. A bordo campo anche i top player che sono cresciuti con il mito di Bela: Di Nenno, Tapia, Yanguas, Galan, Chingotto, oltre al Presidente FIP Luigi Carraro. «Avevo già deciso da un bel po' di tempo di giocare tutta la stagione del 2024 - le parole di Bela al termine dell’incontro dopo aver salutato in lacrime il pubblico di Milano che lo ha osannato per tutta la durata del match -. Ho avuto più momenti difficili che belle partite, ma volevo andarmene come ho fatto durante tutta la mia carriera. Lottando, combattendo, buttandomi a terra, litigando con l’arbitro, colpendo il vetro con una racchettata. Volevo andarmene con la mia essenza, quella di combattere. E sono molto tranquillo perché ho fatto tutto il possibile. Ho avuto la fortuna di chiudere 30 anni di carriera professionistica quando l’ho deciso io. Molte volte lo sport ti costringe a smettere molto tempo prima». La leggenda argentina, premiato al termine della partita dal CEO di NSA Marco Gamberale, ha già le idee chiare per il futuro, come dichiarato al nostro quotidiano lo scorso aprile: lavorerà a tempo pieno per il Wilson Bela e il Bela Padel Center, con il sogno di realizzare nei prossimi 10 anni una catena di Bela Padel Center in tutto il mondo, dove insegnare la sua filosofia sportiva e i suoi valori attraverso lo sport.

Milano Premier Padel P1, Cardona e Bergamini volano a Barcellona

Tornando al campo, il Milano Premier Padel P1, ultima tappa del Circuito che si concluderà domani con la finalissima, ha decretato gli ultimi due posti da assegnare nella corsa alle Premier Padel Finals di Barcellona, in programma dal 19 al 22 dicembre al Palau Sant Jordi. Pablo Cardona e Lucas Bergamini staccano il pass e accedono alle Finals in programma tra due settimane. Nella città catalana, si giocheranno il titolo le prime 16 giocatrici e i primi 16 giocatori della FIP Race per un evento che si preannuncia già indimenticabile.