Sabato al Joy padel l'evento Padel e Salute donna-bambino

ROMA - Sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 18, il Joy Padel di Via di Torre Spaccata 155 ospiterà una nuova tappa dell'iniziativa "Padel e Salute", un evento pensato per promuovere il benessere attraverso lo sport e la prevenzione.

L'iniziativa, svolta in collaborazione con Universitá Sapienza e i medici del Policlinico Umberto I, si caratterizza per un'importante novità: un focus speciale su donne e bambini.

Come spiegato dal Prof. Stefano Arcieri, presidente dell'associazione cultura "Capire per prevenire" impegnata nella divulgazione della corretta informazione medica e proprietaria del format Padel e Salute, l’idea di dedicare questa giornata alle categorie più vulnerabili nasce in vista delle festività natalizie. "Abbiamo deciso di fare una tappa di Padel e Salute che mettesse al centro la cura delle donne e dei bambini. Il torneo sarà esclusivamente femminile, mentre le visite mediche gratuite riguarderanno senologia, ginecologia, pediatria, otorinolaringoiatria e un servizio di counselling psicologico".

Il programma dell’evento prevede una giornata all'insegna dello sport e della prevenzione, con una serie di visite mediche gratuite effettuate in cinque stanze allestite per l’occasione. Sebbene la giornata sia pensata principalmente per donne, mamme e bambini, il servizio di otorinolaringoiatria e il counselling psicologico saranno disponibili anche per gli uomini. Le visite non comporteranno indagini strumentali, ma offriranno un’opportunità di consulto con specialisti.

"Questa iniziativa è possibile grazie al sostegno dei nostri partner Nuii, San Benedetto, Mirauto e clinica privata Villa Margherita, che coprono i costi dell'evento, nato senza scopo di lucro", continua il prof. Arcieri.

L’evento, che prevede la partecipazione di 36 coppie di giocatrici, inizierà con le partite alle 9.30, mentre le visite mediche prenderanno il via dalle 10.00. L’evento al Joy Padel di Roma rappresenta una tappa di avvicinamento alla sesta edizione di "Padel e Salute", che si terrà il 6-7-8 giugno 2025. Il progetto, che sta crescendo ogni anno, ha come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e del benessere attraverso un approccio integrato tra sport e salute. Grazie alla collaborazione con i medici del Policlinico Umberto I e l'Università Sapienza, l’evento di Roma rappresenta un importante passo in questo percorso, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di prendersi cura della propria salute in modo semplice e gratuito.