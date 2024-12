Inclusive Sport Days, trionfo della solidarietà per Lollo10 e AIRC

Padel, inclusione e sorrisi. La seconda edizione degli Inclusive Sport Days, organizzati dal G Sport Village in collaborazione con MSP Roma, ha sottolineato ancora di più quanto questo sport sia ancora più bello quando si unisce a valori nobili come la solidarietà e una conferma di come questo evento sia diventato ormai un appuntamento di rito sotto l’albero di Natale. Il torneo “Uno smash per Lollo” ha visto impegnati dentro la “gabbia” sia la categoria maschile che femminile, in un weekend dove a trionfare è stata la volontà di sostenere la causa di Lollo10, la onlus che aiuta le famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Gemelli di Roma.