Gioventù Italiana, sport a due passi dal Circo Massimo

Per capire cosa significhi Francesco Totti nella Capitale bisogna fare un salto nelle strade di Porta Metronia, il quartiere dove l'ex capitano della Roma è nato e cresciuto. Proprio qua, da qualche anno, oltre al calcio si "respira" il padel. Il merito è tutto del centro sportivo Gioventù Italiana . Ci troviamo nel cuore di Roma, a pochi passi dal Circo Massimo. Non solo pallone. La struttura - tra le altre cose - dispone di quattro campi da padel (oltre ai campi di calciotto e calcetto).

Parla il presidente

Francesca Quaranta, presidente del circolo, fa un ritratto dell'impianto, che già da sette anni ha deciso di puntare forte anche sul padel: «Il nostro centro sportivo si trova a Porta Metronia, a poca distanza dal Colosseo, ed è uno dei club più vecchi di Roma in quanto è stato costruito quasi un secolo fa, all'inizio degli Anni Trenta. Abbiamo scelto di inserire nei nostri spazi il padel per l'esattezza nel 2017, quando abbiamo ristrutturato tutto il circolo. Quanti soci iscritti abbiamo? I frequentatori del centro sportivo Gioventù Italiana - prosegue Quaranta, presidente del circolo - sono molti: per esser più precisi diciamo che durante tutta la stagione sportiva abbiamo oltre 500 persone che giocano da noi con un gruppo di 50 padelisti che va in campo con turni fissi ogni settimana. Per quanto riguarda l'aspetto agonistico partecipiamo con le nostre squadre ai tornei organizzati da Msp (Movimento sportivo popolare)».

Giovani e futuro

C'è poi l'aspetto che riguarda i giovani e il futuro. «Abbiamo una scuola padel con circa 40 bambini - puntualizza la numero uno del circolo - che sono seguiti da tre istruttori coordinati dal nostro maestro (si tratta dello spagnolo Alberto Gomez). Stiamo piano piano crescendo sia numericamente che qualitativamente e speriamo di coltivare, perché no, magari in casa un campione. Nel nostro futuro c’è sicuramente la volontà di ospitare qualche grande evento. Siamo passati da due a quattro campi nel corso del tempo e pensiamo - conclude Francesca Quaranta - che quattro sia il numero giusto per poter offrire campi sempre ben manutenuti e dare ai nostri ospiti un buon servizio».