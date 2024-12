Che show alla Padel Arena Fastweb di Perugia: domina la Sicilia

Entusiasmo, passione, partecipazione. Ma soprattutto grande spettacolo. C'è stato tutto questo nei tornei giocati nello scorso fine settimana alla Padel Arena Fastweb di Perugia , che ha ospitato il master e le fasi finali del campionato a squadre giovanile, in contemporanea con i campionati italiani veterani e le fasi finali del campionato a squadre veterani. Tra chi ha recitato la parte del leone è la Sicilia , regione capace di portare a casa ben due titoli di campioni italiani a squadre under grazie anche alla splendida prestazione del centro sportivo Padel Star di Floridia (in provincia di Siracusa). Il circolo aretuseo si è aggiudicato il titolo italiano sia con la squadra del misto under 12 che con la squadra del maschile 14-16-18. Da sottolineare anche un notevole secondo posto per il team femminile under 14-16-18.

Si è giocato in Umbria ma alla Padel Arena perugina si è parlato molto il dialetto siciliano. Tante le affermazioni dei ragazzi arrivati dalla Trinacria. Nel dettaglio, per quanto riguarda il torneo under 12 maschile, ha vinto infatti la coppia composta da Gabriele Morettino ed Elia Salvino (da segnalare anche il buon piazzamento della coppia Troia-Stella). Nell'under 14 maschile ben quattro gli atleti siciliani in semifinale: Gianmarco Moscuzza, Fernando Furnari, Giovanni Manduca e Mattia Romeo. Nell'under 12/14 femminile si è imposta Giorgia Di Paola. Nell'under 16 maschile finale tutta siciliana con la coppia Indomenico-Pirrotta che si è aggiudicata il titolo contro la coppia Faseli-Laurino. Infine, nell'under 16-18 femminile semifinale per la coppia siciliana Conte-Pistritto.

Esprimono grande soddisfazione, e non potrebbe essere altrimenti, Claudio Forte e Fabio Piedimonte, consiglieri regionali addetti al padel della Federazione: "Siamo orgogliosi - hanno affermato in coro - di quello che hanno fatto gli atleti siciliani, che si sono confermati ai vertici a livello nazionale. Questi risultati sono il frutto del grande impegno e del lavoro svolto quotidianamente con passione e professionalità dai fiduciari regionali e della grande dedizione dei ragazzi e dei rispettivi maestri. Il settore under in Sicilia funziona molto bene ma non dobbiamo fermarci qua. Anzi - concludono Forte e Piedimonte - per il 2025 e per il futuro è intenzione del comitato regionale puntare sempre più sui giovani e incentivare tutta l'attività under".