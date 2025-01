A Martina Franca un gioiello consacrato al padel

Un vero e proprio gioiello consacrato al padel a Martina Franca. È il Vibora Sport Center, un circolo giovane e con grandi ambizioni. Ci troviamo in Puglia, in provincia di Taranto, in quella che è una delle mete turistiche più af- fascinanti della Valle d’Itria. I fondatori del circolo sono Walter Rossi, 28 anni, presidente e responsabile tecnico e Luna Gennaccari, 25 anni. «Al momento - racconta Rossi - disponiamo di tre campi coperti di padel e un campo di calcio a 5. Siamo una realtà giovane ma con obiettivi molto chiari per il futuro. Nonostante la nostra recente apertura, più di mille persone hanno già scelto il Vibora Sport Center per praticare sport, socializzare e immergersi nel mondo del padel». I due fondatori sottolineano: «Il padel è uno sport in rapida crescita che conquista sempre più persone grazie alla sua accessibilità e all’aspetto sociale che lo rende perfetto per tutti, dai principianti agli sportivi esperti. La sua popolarità globale e il suo appeal verso le nuove generazioni, sempre in cerca di un mix tra sport, divertimento e socialità, ci hanno convinto a scommettere su questa disciplina». Successi sportivi e crescita continua. «Partecipiamo al campionato Tpra e siamo attualmente in testa al girone, un risultato che testimonia la qualità e l’impegno che mettiamo in ogni attività. Il nostro obiettivo è aprire altri circoli con lo stesso standard di qualità che offriamo oggi, non solo a Martina Franca e a Brindisi. Abbiamo appena dato il via alla Bellaria Martina Academy, dove maestri spagnoli e italiani altamente qualificati stanno avvicinando grandi e piccoli al mondo del padel. Questo progetto - spiega Rossi - rappresenta una vera e propria rivoluzione per il nostro territorio: vogliamo fare del padel il punto di riferimento sportivo nella provincia di Taranto».