Di Lorenzo: “Nel 2025 voglio entrare in top 100”

Nato a Chieti il 25 dicembre 1987, Lorenzo Di Giovanni si è sempre contraddistinto per il suo talento innato e per l’evoluzione impressionante che ha avuto negli ultimi anni. L'abruzzese, con un passato nel tennis, è stato anche l’allenatore di Roberta Vinci e Francesca Schiavone, è stato campione italiano e milita in Nazionale dal 2021, con cui ha raggiunto pochi mesi fa lo storico traguardo con il quarto posto ai Mondiali. È n. 128 del ranking e gioca in coppia con il bravo Riccardo Sinicropi.