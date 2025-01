Padel, nel FIP Silver di Melbourne in campo anche Errani, Garbin e altri big del tennis

Leggendo l’entry list del FIP Silver Melbourne Game4Padel Open, secondo appuntamento australiano del CUPRA FIP Tour 2025, c’è una sfilata di campioni e campionesse. Se Pat Rafter e lo svedese Jonas Bjorkman (in campo come il figlio Max, con compagni diversi) non sono alla prima esperienza con il padel, spicca la presenza di Sara Errani e Tathiana Garbin. Le due italiane hanno scritto e stanno scrivendo la storia del tennis italiano e non solo: Errani, sconfitta nei giorni scorsi nelle qualificazioni dell’Australian Open di tennis, ha conquistato la medaglia d'oro in doppio agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi ed è stata decisiva anche per la vittoria dell'Italia nella Billie Jean King Cup.



Garbin, invece, della Nazionale italiana è il capitano. Dal doppio nel tennis al padel, Errani – attualmente numero 9 del ranking WTA di specialità e vincitrice di sei titoli Slam in doppio, di cui l'ultimo nel 2024 a New York nel misto – vivrà un’esperienza nuova al fianco di Garbin, che da giocatrice ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2009. E il pubblico del Game4Padel di Melbourne potrà godersi tutti i big nello stesso club in un weekend imperdibile.

