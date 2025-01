Padel alle Maldive: un torneo tra sport e paradiso tropicale

Le Maldive , sinonimo di spiagge bianche e mare cristallino, si preparano a diventare il palcoscenico di un evento sportivo unico . Dal 10 al 18 giugno, l’esclusivo Heritance Aarah, resort situato nell’atollo di Raa e rappresentato in esclusiva per il mercato italiano da Sporting Vacanze, ospiterà un torneo di padel organizzato in collaborazione con Ovet Viaggi Bergamo e il circolo 27Padel di Bergamo. L’evento vedrà inoltre la partecipazione straordinaria di Emiliano Carchia , figura di riferimento nel mondo del padel e influencer del settore.

Sport e Maldive: un connubio vincente

Il torneo è un’occasione speciale per gli appassionati di padel, offrendo la possibilità di giocare in una location mozzafiato e di vivere una vacanza all’insegna dello sport e del relax. «L’idea di portare il padel alle Maldive è nata per offrire un’esperienza che vada oltre la classica vacanza balneare – spiegano gli organizzatori di Ovet Viaggi e 27Padel –. Questo evento unisce l’energia dello sport a un contesto naturale unico, regalando ai partecipanti una settimana indimenticabile».

Il torneo, aperto a 16 coppie di giocatori, è pensato per coinvolgere atleti di ogni livello, dagli amatori agli appassionati più esperti. Il calendario delle partite lascia ampio spazio per esplorare l’atollo di Raa e le numerose attività proposte dal resort, come snorkeling, immersioni, escursioni in catamarano e sport acquatici come kitesurf e windsurf.

Emiliano Carchia: un ospite speciale

La partecipazione di Emiliano Carchia, influencer e istruttore certificato FITP, aggiunge prestigio all’evento. I giocatori avranno l’opportunità di sfidarlo sul campo o, per i più fortunati, di giocare al suo fianco. «Portare il padel in una location come le Maldive è un’occasione unica – ha dichiarato Carchia –. È un evento che celebra lo sport e il piacere di stare insieme in uno scenario straordinario».

Heritance Aarah: il resort che fa da cornice al torneo

Il torneo si svolgerà presso il lussuoso Heritance Aarah, esclusiva Sporting Vacanze per il mercato italiano, un resort noto per l’attenzione all’ambiente e i servizi di altissimo livello. Dotato di un campo da padel di ultima generazione, il resort offre una combinazione perfetta di sport, relax e scoperta della natura.

Perché un torneo di padel alle Maldive? «L’idea è nata durante un mio soggiorno alle Maldive, quando ho trascorso metà del tempo in acqua e metà a giocare a padel su un campo di fresca costruzione - spiega Marco Garini, Direttore di OVET Viaggi Bergamo -. Inserire un evento sportivo strutturato durante una vacanza rilassante va a sopperire all’appeal che le Maldive potrebbero avere agli occhi di chi preferisce vacanze più attive. Oltre al binomio spiaggia-mare, infatti, questo arcipelago ha molto da offrire».

«Siamo orgogliosi di ospitare un evento che unisce l’amore per lo sport e la bellezza delle Maldive – sottolineano da Sporting Vacanze –. Heritance Aarah è il luogo ideale per coniugare il dinamismo del padel con il fascino e il lusso di una vacanza da sogno».

Il turismo sportivo come nuova frontiera

Il padel, sport sociale per eccellenza grazie al suo formato in doppio, è il cuore di questo evento che punta a creare un’atmosfera di competizione sana e di amicizia. «Lo sport è un veicolo straordinario per creare connessioni – aggiunge Carchia – e sono certo che questo torneo non sarà solo un’esperienza sportiva, ma anche un momento di incontro e di condivisione».

Grazie alla collaborazione tra Sporting Vacanze, Ovet Viaggi Bergamo e 27Padel, il torneo rappresenta un esempio di innovazione nel turismo sportivo, dimostrando come destinazioni da sogno possano essere arricchite da esperienze dinamiche e coinvolgenti.