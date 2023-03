Padel, torna la Serie A e cambia pelle

La formula e le squadre

In entrambe le categorie, è prevista una fase a gironi con incontri di sola andata: oltre a questo weekend, si scenderà in campo il 25 marzo e l'8 aprile, prima della final four in sede unica (da definire), dal 21 al 23 aprile. Nei quattro gironi maschili, accederanno alla final four solo le vincenti di ogni girone, mentre nel femminile le prime due di ogni girone. Tanta la curiosità intorno a questo nuovo format: tra le dodici squadre iscritte al Maschile, ben sei provengono dalla Capitale (Orange Padel Club, CC Aniene, Villa Pamphili Padel Club, Magic Padel, Lazio Padel e Bola Padel Club) a testimonianza di un movimento romano a fare da traino in Italia. Completano le magnifiche dodici il Mas Padel, Village Paddle, Sun Padel, Beinasco Padel, Monviso Sporting Club e Milano Padel. Nel femminile, invece, parte favorito il Circolo Canottieri Aniene, vincitore di sette scudetti consecutivi tra il 2015 e il 2021 e con una rosa di primissimo livello: accanto alla numero 1 al mondo Gemma Triay, il neoacquisto Chiara Pappacena (vincitrice del titolo nazionale lo scorso anno con l'Orange Padel Club), Carolina Orsi, Giorgia Marchetti e Valentina Tommasi. Il circo potendo portare nel maschile sul brasiliano Lucas Campagnolo. In lizza per il titolo anche Milano Padel che schiererà le Campionesse italiane Carolina Petrelli e Emily Stellato, oltre alle giocatrici azzurre Giulia Sussarello e l'ex ex top-10 WTA Roberta Vinci. Nella categoria femminile, completano il quadro delle otto squadre l'AMV Sol Padel, Village Paddle, Villa Pamphili Padel Club, Beinasco Padel, Bola Padel e SS Lazio Padel. Nella "gabbia", infine, i più forti giocatori italiani, a iniziare dai Campioni d'Italia in carica Simone Cremona (Orange Padel Club) e Marco Cassetta (Beinasco Padel), continuando con gli altri Nazionali come Daniele Cattaneo e Lorenzo Di Giovanni, entrambi con la casacca del Milano Padel, Riccardo Sinicropi per il Village Paddle e Giulio Graziotti per il Magic Padel