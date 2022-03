Nel weekend il via alla Coppa dei Club Emilia Romagna!

Nel weekend del 4/5/6 marzo partirà il VI Campionato regionale Padel Amatoriale a squadre MSP Emilia Romagna, parte integrante della Coppa Dei Club 2022. Iscritte 20 squadre provenienti da tutte le Province dell’Emilia Romagna con l’aggiunta di una squadra della Repubblica di San Marino e una della provincia di Pesaro. Sono stati formati 5 gironi da 4 squadre tenendo conto della territorialità per evitare agli atleti, in questa fase a gironi, di fare lunghe trasferte . Passano direttamente ai play off le prime due classificate di ogni girone più le due migliori terze. Le rimanenti partecipano ai play out dai quali usciranno le due migliori che entreranno nel tabellone dei Play Off. Il Pro Parma Academy cercherà di difendere il titolo di Campione Regionale conquistato lo scorso anno con due squadre: la squadra A capitanata da Nicola Fagetti e la squadra B di Stefano Saccà.

Alta qualità

Non sarà facile difendere il titolo perché il parco giocatori delle altre squadre ha alzato l’asticella della qualità. Le altre squadre partecipanti sono: I Team Tonic del TC New River di Rivergaro PC di Massimo Tedoldi; Virtus Social della Oxigen Sport di Reggio Emilia del capitano Gennaro Vado; CT Albinea capitanato da Franco Contini; Reggio Beach Games di Paolo Tubertini; Red Padel Modena del Club Ca’ Marta Sport & Fun con il capitano Leandro Ariel Diaz; El Barrio de Padel della SSD PCS di Spilamberto capitanati da Roberta Lucchetti e Riccardo Raffa, al debutto in questo campionato; Blue Padel Mirandola, fresco vincitore della Coppa Emilia Romagna 2021, capitanata da Luca Bozzoli; Blue Padel Carpi con Marco Gradellini; Hormiga della ASD Hormiga di Formica di Savignano (Modena) anche loro alla prima partecipazione, guidati da Eleonora Menta; il TC Aeroporto Bologna con Giovanni Toni, veterani del campionato assieme al Ravenna Padel Center della ASD I- Padel Ravenna di cui è capitano Corrado Corsini; Cervia Padel 1994, al ritorno a questa manifestazione, capitanato da Alberto Brighi; Sabbione Cesena della ASD Be Padel già vincitrice del titolo regionale e di un titolo nazionale sempre capitanata da David Caminati; il Tennis Club Riccione che porta due squadre (“Quelli della clinica” del capitano Massimo Ricci e “Padel Club Riccione” di Ettore Conti); la new entry Up Tennis Rimini con il Capitano Massimo Volpi; infine i sempre presenti della Repubblica di San Marino, il WonderBay Padel di Mattia Curzi e lo Smash Paddle & Beach di Pesaro con il capitano Marco Nobili.

Dichiarazioni

“Anche quest’anno - commenta il Presidente MSP Emilia Romagna Alessandro Lualdi - abbiamo avuto una grande risposta da parte dei Club dell’Emilia Romagna a partecipare a questa VI edizione. La Coppa dei Club è una opportunità che molti club non si sono voluti perdere e anche una occasione per gli atleti di misurarsi in una competizione che seppure amatoriale è molto combattuta. Sono coinvolti in questo campionato circa 350/400 atleti tra uomini e donne con una età media che si è abbassata notevolmente rispetto alle precedenti edizioni – conclude Lualdi - ciò significare il grande interesse che il padel ha generato attorno a se nelle giovani generazioni. Sarà certamente una competizione molto combattuta, con atleti preparati e pronti a voltare le spalle al brutto periodo che ha condizionato in modo molto profondo il mondo dello sport”.