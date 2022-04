Coppa dei Club, l'Umbria aspetta i playoff

Il girone A

Nel Girone B, infatti, Ternana Padel Next Gen e Pro Padel Perugia hanno chiuso a pari merito, a 29 punti, il campionato: entrambe le formazioni hanno vinto infatti l’ultima giornata per 4-0 ma è stata la squadra perugina a piazzarsi al primo posto per via degli scontri diretti. Al suo esordio nella Coppa dei Club, la Pro Padel conquista subito il pass per la finale Regionale, mentre Ternana Padel Next Gen e Sparta Padel Verde partiranno dalle Semifinali. In zona Silver Cup, accedono Super Padel Team, Ternana Padel Black, Thunderstruck e Foligno Sport Center Bianca.

Il girone B

La Ternana Padel, perso di un soffio il primo posto nel girone B, festeggia la testa della graduatoria nel girone A con la squadra Green. La vittoria esterna per 3-1 consente di mantenere il vantaggio di un punto sulla Romita Padel Club Arancio, che partirà dunque dalle Semifinali insieme al Buenos Aires Padel. In Silver Cup il Palapadel, Foligno Sport Center Blu, Sparta Padel Rossa e Ternana Padel Red.

Attesa per i playoff

Terminata la Fase a Gironi, partiranno tra due settimane le partite del dentro/fuori: il 23/24 aprile infatti sono in programma gli Spareggi Play Off e i quarti di finale della Silver Cup. La Finalissima per il titolo Regionale è calendarizzata per il 14/15 maggio, quando conosceremo la squadra che succederà al TC Chiugiana nell’Albo d’Oro e rappresenterà la Regione Umbria alla Finale Nazionale Padel MSP Italia. "È un’edizione avvincente - le parole del Presidente MSP Umbria Gianfranco Mastrangelo - fino all’ultimo set le posizioni in classifica sono state in discussione, segno dell’equilibrio che ha contraddistinto tutto il campionato fin dall’inizio. Complimenti a tutte le squadre e ai giocatori che hanno partecipato con entusiasmo alla Coppa dei Club, manifestazione ormai storica di Padel nel nostro territorio”.