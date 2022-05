Coppa di Club, Ternana Padel campione regionale

Campioni e felici. La Ternana Padel Green, dopo un percorso eccezionale nella Fase a Gironi, si aggiudica il titolo di Campione Regionale della Coppa dei Club , riportando l’ambito trofeo a Terni. La Finale Regionale, disputata sabato scorso sui propri campi contro la Pro Padel Perugia, ha visto il successo della squadra di Terni che si aggiudica il trofeo per la seconda volta in quattro Finali disputate: “Quest'anno MSP è cresciuto molto anche da un punto di vista qualitativo, dunque siamo molto felici ed orgogliosi di poter partecipare alla Finale Nazionale di Pescara e giocarci la Finale regionale in casa – le parole del Capitano Davide Granalli - Devo ringraziare tutti i ragazzi della mia squadra ed anche della Next Gen con cui ci siamo giocati la Semifinale, sono cresciuti tanto e sicuramente l'anno prossimo saranno la nostra punta di diamante. Grazie infine a MSP Umbria per l'organizzazione e la possibilità di poterci confrontare con tante squadre a tutti i livelli”.

Pass per la Finale Nazionale

Con l’accesso alla Finale Regionale, la Ternana Padel ha conquistato il pass per la Finale Nazionale che si terrà dall’8 al 10 luglio presso il Padelmania di Pescara. Una Finale Nazionale che avrà tanti partner a supporto di questo evento, come ad esempio l’ingresso, per la prima volta nella storia della Coppa dei Club, del marchio Tsingtao, uno dei più grandi produttori di birra a livello mondiale e birra ufficiale nel basket dal 2008 al 2012 del campionato NBA e sponsor ufficiale dei recenti Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino. Conferme molto gradite sono quelle della compagnia aerea di bandiera portoghese TAP Air Portugal, leader per il Portogallo ed il Brasile; del Gruppo Cisalfa Sport, catena leader in Italiana nel mondo dell’abbigliamento e accessori per lo sport e del marchio Cottorella, la official water del torneo che da sempre è apprezzata dai giocatori per la sua alcalinità e alta assimilabilità. La città di Terni è stata rappresentata infine anche nella Silver Cup, con il Pala Padel che dopo una partita emozionante fino all’ultimo game, ha perso la Finale contro la formazione di Perugia del Super Team. Presente alla Finale Regionale anche il Delegato provinciale CONI Terni e Responsabile Regionale FIT Fabio Moscatelli. Le info sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it, con i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle che forniranno tutti gli aggiornamenti sulle finali.