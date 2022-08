Coppa dei Club Umbria, è già record!

Boom di iscrizioni per le iscrizioni alla Coppa dei Club Regione Umbria 2022/23, organizzata dal MSP Umbria, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni. Dopo lo straordinario campionato della stagione passata, che ha visto ben due formazioni (la Ternana Padel e il Pro Padel Perugia) sulle 28 partecipanti totali, qualificarsi alla Finale Nazionale tenutesi a Pescara, il comitato MSP Umbria è pronto a ripartire con la Coppa dei Club. Poco più di un mese ai nastri di partenza, con le prime partite calendarizzate per il weekend del 1/2 ottobre. La fase regionale dell'8.a edizione della Coppa dei Club culminerà il 21 maggio 2023 con la Finale Regionale in programma a Perugia, che darà l'accesso alla Finale Nazionale in programma a luglio 2023. La Ternana Padel, campione in carica, sarà la squadra da battere e attualmente sono iscritti già 21 tra i migliori club dell'Umbria con 17 Comuni coinvolti. Dalla provincia di Perugia Circoli provenienti da Corciano, Bastia, Foligno, Spoleto, Spello, Trevi, Gubbio, Campello sul Clitunno, Città di Castello e Cascia Montefalco; dalla provincia di Terni, Acqua Sparta, Narni e Massamartana. Un totale di ben 32 squadre già comunicate che si avvicina al sold out previsto, con soli 8 posti rimasti. Pronti a battersi sul campo, sempre nello spirito dell’amatorialità sportiva che da sempre contraddistingue la Coppa dei Club, ben 1000 giocatori in cerca di quel trofeo che diventa l’obiettivo annuale dei Circoli iscritti. Le formazioni umbre saranno divise in due gironi e successivamente i Club saranno suddivisi tra tabellone play off e play out. Ad affiancare i play off la Silver Cup, a cui accederanno le squadre di ogni girone dalla quarta all'ottava classificata. “Per l'8.a edizione della Coppa dei Club in Umbria, con ancora due settimane dalla chiusura delle iscrizioni, abbiamo già numeri da record - commenta il Presidente MSP Umbria Gianfranco Mastrangelo - Abbiamo l'eccellenza del padel umbro racchiuso in un unico campionato e questo ci riempie d’orgoglio perché premia la professionalità che abbiamo dimostrato in questi anni”.