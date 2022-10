Coppa dei Club Abruzzo, 700 giocatori in campo

Pescara: sull’onda del successo delle finali Nazionali dell’8-9-10 Luglio 2022 a Pescara che ha visto partecipare 10 regioni, il prossimo week end 7/8 Ottobre parte la prima edizione “Coppa Abruzzo“ Coppa dei Club (edizione esclusivamente regionale); il campionato organizzato dal Comitato MSP Abruzzo, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, che vedrà partecipare 24 squadre, 20 Circoli, oltre 700 giocatori in rappresentanza di ben 12 città, come Martinsicuro, Lanciano, Teramo, Nereto, Pescara, Vasto, Rocca San Giovanni, Francavilla al Mare, Pescara, Chieti, Vallemare di Cepagatti e Montesilvano.

Le squadre partecipanti sono: Top Smash Padel Mania, Martin Padel Deluxe, Fuerte Teramo, Five Village Nereto, Top Smash 4Seasons Francavilla, Accademia Tennis D’Amore Pescara, Blanco Padel Club Francavilla, Tikipadel Francavilla, Martin Padel Mixology, Martin Padel Gang,Anxa Lanciano, Sporting Club Costa dei Trabocchi, Sporting Club Vasto, Top Smash Chieti, Top Smash 3, Top Smash 5, Bombonera Chieti, Palapadel Montesilvano, Padel Point Montesilvano, Color Play District Montesilvano, Color Pescara 2, Passione Padel Tricolore Blu Francavilla, Passione Padel Tricolore White Francavilla, Square Padel Village Cepagatti.

Le 24 squadre si sfideranno in 4 gironi da 6 squadre per qualificarsi alle finalissime regionali di Sabato e Domenica 17-18 Dicembre 2022 per l’ambito titolo di Campione d’Abruzzo .

Le dichiarazioni: Simone Scardetta responsabile Padel MSP Abruzzo: “mi ritengo soddisfatto ed orgoglioso di essere riuscito a contribuire alla organizzazione di questa bellissima manifestazione che in pochi mesi ha visto triplicare le iscrizioni.”

Roberto Standoli Presidente MSP Abruzzo: “sulla scia degli entusiasmanti risultati riscontrati nelle edizioni dei Campionati Regionale e Nazionale della COPPA DEI CLUB PADEL MSP ITALIA 2022, conclusasi nel mese di Luglio presso l’impianto sportivo PADELMANIA della Marina di Pescara, il COMITATO REGIONALE ABRUZZO MSP ITALIA continua con un maggior coinvolgimento nelle manifestazioni di PADEL, sostenuto dalla fattiva collaborazione del team dei Responsabili Regionali Padel Abruzzo.- A far data da sabato 8 ottobre avrà inizio la COPPA DEI CLUB ABRUZZO PADEL 2022 con la partecipazione di n° 16 ASD/SSD per un totale di n° 24 squadre le 9 squadre della precedente fase regionale.- Già con questi dati di partecipazione si riscontra il successo di questa nuova iniziativa, propedeutica per il Campionato Regionale COPPA DEI CLUB PADEL MSP ITALIA 2023 che avrà inizio nel gennaio 2023.

Un ringraziamento sincero a tutti i Partecipanti