Coppa dei club Umbria: la Ternana Padel si laurea campione regionale

E’ ancora il Circolo di Terni a conquistare l’alloro iridato, nella finale disputata domenica scorsa presso il Pro Padel Perugia . Nella stessa location, in palio anche il titolo della Silver Cup Bartoccini , conquistato dal Massa Martana Padel . Tantissimi i tifosi sugli spalti, pronti a supportare la propria squadra e a vedere dal vivo uno spettacolo di padel al cardiopalma. Le Finali sono iniziate alle ore 10 con due grandi formazioni, il Super Padel Assisi e la Ternana Padel Black , per aggiudicarsi il terzo posto importantissimo per accedere alle fasi Nazionali. La prima gara si è conclusa con la vittoria del Super Padel, vittoria arrivata dopo 4 ore di gioco al quinto set di spareggio consentendogli di conquistare il pass per la Finale Nazionale. Nel pomeriggio alle ore 15 sono iniziate le finali della Coppa dei Club e Silver Cup Bartoccini portando entrambe le gare a vedere la luce al quinto set di spareggio dopo ben cinque ore di gara.

Trionfo Ternana nel derby

Nel derby ternano per la conquista del titolo regionale, la Ternana Padel ha confermato il successo dello scorso anno con un 3-2 emozionante contro la Romita Padel Club. “Questa per noi è stata la terza finale regionale vinta ma è stata quella che ci ha emozionato di più, abbiamo incontrato grandi avversari con i quali condividiamo questa Coppa da oltre sei anni e con loro condivideremo anche l’esperienza della Finale Nazionale - le parole del Presidente del Ternana Padel Rocco Di Berardo - ieri in campo abbiamo visto il vero valore dello sport, giocando tra avversari in campo ma amici in tribuna, il vero padel giocato con il cuore e la passione e per questo ringrazio davvero tutti a cominciare dalle nostre squadre, tutti gli avversari che in questi 8 mesi abbiamo incontrato e ringrazio soprattutto MSP Italia che anche quest’anno ha saputo regalarci un grande campionato superando addirittura le nostre aspettative e riuscendo a portare a Terni anche le ambite Fasi nazionali”.

Che spettacolo nella finale della Silver Cup

Ricca di adrenalina anche l’altra finale della Silver Cup Bartoccini, che ha visto vincere al doppio misto di spareggio il Massa Martana Padel contro il Pro Padel Perugia. “Ringrazio la mia squadra, gli avversari e MSP Italia perché vedere disputare in casa nostra le finali regionali è stato il trofeo più grande che potessimo ricevere in questa stagione sportiva - commenta Giuseppe Ricci, presidente del Pro Padel di Perugia - lo scorso anno arrivando in finale regionale ci siamo aggiudicati il diritto di ospitare e organizzare le finali Regionali in casa nostra, e quest’anno addirittura siamo riusciti ad essere protagonisti di un'altra finale. Non potevo desiderare di meglio”.

Il dominio del padel umbro

"Quest’anno avremo l’onore di ospitare le fasi nazionali dove porteremo addirittura 3 squadre: la Ternana Padel , Romita Padel Club e Super Padel – conclude Gianfranco Mastrangelo, Presidente MSP Umbria - si prevede per la nostra Regione un grandissimo spettacolo che non finisce oggi con le fasi Regionali ma continuerà ancora a luglio e faremo il possibile per essere dei bravi padroni di casa con dei grandissimi avversari per le altre Regioni che verranno a disputare le fasi nazionali sul nostro territorio. Ci tengo infine a ringraziare le 48 squadre, i 36 club e gli oltre 1400 atleti che hanno dato vita a questa grande Coppa dei Club 2023 con la promessa che il prossimo anno sarà ancora più bello”. Numerosi i partner della Coppa dei Club Regione Umbria: Gioiellerie Bartoccini, Flexor Lab, Agenzia Generali Peruzzi/Lunghi di Perugia, Why Sport & Nutrition, Decathlon Perugia-Foligno-Terni e Arti Grafiche Paciotti. Terminate le Finali Regionali in Umbria, si attende l’esito delle altre Finali in giro per l’Italia, prima dell’atto conclusivo dal 7 al 9 luglio. Un evento dal grande impatto mediatico, che sarà sostenuto da Tap Air Portugal, Birra Tsingtao, Ente del Turismo di Barbados, Fondazione Entain, Acqua Cottorella, Cisalfa Sport, One Padel, Italgreen e Rossa Spa Mercedes. Tutte le info sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it, con i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle che forniranno tutti gli aggiornamenti. I video delle finali, le interviste dei protagonisti e tante curiosità potranno essere viste Martedì 24 Maggio ore 21.00 su Retesole ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione Noi Sport by MSP Italia.