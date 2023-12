Coppa dei Club Abruzzo, nel weekend le Finali Regionali

Roberto Standoli: "I numeri ci danno ragione"

La Finale Regionale ha coinvolto invece 25 squadre con Tabellone Elite e Silver e tabellone Amateur per le 17 squadre non qualificate al tabellone principale “Sostenuti dai successi registrati nelle passate edizioni - le parole del Presidente MSP Abruzzo Roberto Standoli - riproponiamo alle nostre Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate nella Regione Abruzzo l’edizione della Coppa dei Club per l’anno 2023. Notiamo il potenziamento di partecipazioni attraverso l’iscrizione di più di una Squadra nelle ASD/SSD che nelle precedenti edizioni ne hanno iscritto solo una singola ed anche alle nuove Associazioni che si sono affiliate con il nostro Ente dall’inizio del corrente anno. Questo maggior interesse nell’ambiente sportivo del Padel conferma pienamente che la formula adottata riscuote il meritato successo ed apprezzamento da parte di tutti coloro che praticano questa appassionante disciplina del Padel. I numeri ci danno ragione. Esprimiamo la nostra personale soddisfazione per questi dati confortanti che ci sostengono nelle iniziative in tale settore sportivo che riserva ancora potenzialità e spunti di sviluppo”.

Simone Scardetta: "Mai avrei pensato a una così grande partecipazione"

“Non avrei mai immaginato – conclude Simone Scardetta, Responsabile Regionale Padel MSP Abruzzo - che soltanto a distanza di 2 anni dall’inizio di questa splendida competizione potevamo avere dei numeri così elevati di partecipazione ed interesse di questo meraviglioso campionato amatoriale che dal 1 Gennaio 2024 diventerà ancora più affascinante grazie al nuovo regolamento studiato a puntino dal Comitato Nazionale MSP Coppa dei Club".

Il programma completo

Sedicesimi di finale Élite

Anxa Lanciano vs Pala Loca Bellante

Blanco Team vs La Fenice

Martin Padel Extreme vs Padel Mania Pescara

Tikipadel vs Bombonera Giallo

Magic Pot Tres vs Le Magnolie

Quadrifoglio vs Padel & Fitness Montenero

Punto De Oro vs Play Team

Rozu vs Martin Padel Deluxe

Martin Padel Deluxe vs Horama

Ottavi di Finale Elite

Bombonera Blu

Square Padel Village

Ancaria Diamond Ancarano

Wimbledon&Pescara2

Magic All Blacks

Fuerte B

Costa Dei Trabocchi 1

Ottavi di finale Amateur